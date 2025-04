Municípios do Oeste recebem "Abelardo Bernardo Show"

De 7 a 13 de abril, os municípios de Maripá, Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste e Toledo receberão o espetáculo “Abelardo Bernardo Show”. Serão dez apresentações gratuitas, em diferentes espaços das cidades. A temporada do espetáculo da Cia Bravata de Circo e Teatro na região Oeste do Paraná é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal, no Edital para Circulação de Apresentações Artísticas nas Áreas Culturais de Circo, Dança, Música, Ópera e Teatro.

Com classificação livre, o espetáculo solo é estrelado por Rodrigo Mallet, acrobata, malabarista, palhaço e ator, com mais de 25 anos de carreira, e sua Kombi, chamada Kombolina. “Abelardo Bernardo Show” leva os espectadores a uma viagem hilariante e encantadora pelo mundo do circo, da comédia e do amor. Abelardo Bernardo, um típico latino-americano, narra a sua história de amor de maneira única, transformando seu coração partido em uma experiência circense inesquecível, conquistando o público com suas habilidades de malabarismo, equilíbrio, giros e ilusões mágicas. Seus números misturam palhaçaria, acrobacia e dança e convidam o público a participar ativamente do espetáculo, tornando-se parte da história de Abelardo. “Abelardo Bernardo Show” brinca com o estereótipo do latino-americano, desafiando expectativas e celebrando a diversidade. O espetáculo é uma celebração do amor, do circo e do teatro.

Todas as apresentações do espetáculo serão gratuitas em equipamentos públicos das cidades e terão interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Audiodescrição ao vivo.