Morre o vocalista do Grupo Molejo

Dança da Vassoura, Brincadeira de Criança, Caçamba e Paparico. Quem acompanhou de perto os sucessos musicais no início da década de 1990, sabem bem do que eu estou falando. Essas eram algumas das canções do grupo Molejo, um fenômeno artístico daquela época. Hoje, o segmento musical está de luto no Brasil. Aos 51 anos, Anderson Leonardo, vocalista do grupo, perdeu a batalha para o câncer.

A doença foi diagnosticada em outubro de 2022. O câncer inguinal, na região da virilha, o levou a vários internamentos, o último, no dia 24 de março. A notícia foi confirmada junto à assessoria do cantor pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O Molejo ganhou destaque em 1994, ao lançar o primeiro disco. Ao todo, reuniram 13 álbuns, que contam com hits populares como “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Paparico” e “Dança da Vassoura”.