Manutenção preventiva de veículos agrícolas: estratégias para maior eficiência no campo

Brasil - No Brasil, a agricultura, independentemente da sua escala, seja no âmbito do agronegócio e das agroindústrias, seja nas pequenas residências rurais da agricultura familiar, desempenha um papel fundamental, tanto em termos econômicos quanto políticos e culturais. Nesse sentido, todo cuidado com os veículos utilizados nas lavouras é pouco.

Atualmente, especialmente a partir do avanço da tecnologia, todas as etapas do processo produtivo no campo são realizadas a partir de veículos. Os tratores, por exemplo, são usados para arar a terra, na etapa de gradagem, processo que utiliza grades para resolver e destorroar o solo depois do arado, e até mesmo no transporte dos insumos.

Cadeia produtiva

Os veículos, portanto, são usados em todos os processos da cadeia produtiva, desde o plantio por meio de plantadeiras, na semeadura via semeadoras, até a aplicação de insumos químicos e outras atividades. Daí a importância de ter esses equipamentos sempre em boa situação de uso.

Quais são os elementos cruciais que devem ser considerados na manutenção preventiva?

Para garantir um bom funcionamento dos veículos agrícolas, construir uma rotina de revisões periódicas é o primeiro passo para descartar possíveis imprevistos. Um dos pontos cruciais, nesse sentido, refere-se a lubrificação adequada.

Mecânica

A mecânica em si é muito complexa quando se percebe a quantidade de elementos que compõem uma máquina, especialmente no motor. A lubrificação impede, portanto, que peças entrem em atrito com outras a partir do coeficiente de dilatação dos materiais, que podem causar desgastes nos componentes.

Outro elemento-chave que precisa entrar na manutenção preventiva ainda relacionado aos motores são as trocas de filtros e fluidos em geral. Os filtros de ar, óleo e combustível são fundamentais para o funcionamento de um motor.