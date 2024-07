Itaipu recebeu 32.051 visitantes em junho

Os atrativos do Complexo Turístico Itaipu (CTI) receberam 32.091 pessoas no último mês de junho. Um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período de 2023.

O Itaipu Panorâmica, o passeio mais procurado, registrou 20.479 visitantes. Já o Refúgio Biológico Bela Vista outros 3.800. O Itaipu Especial, que leva os turistas até o coração da usina, teve 4.606 entradas, e o Itaipu Iluminada recebeu outros 1.825 turistas. O Ecomuseu contou 1.301 visitantes e fizeram o tour virtual pela usina outras 40 pessoas.

Desconto para moradores(as)

Moradores(as) dos municípios da região binacional e lindeiros ao Lago de Itaipu não pagam ingressos para Itaipu Panorâmica, Itaipu Iluminada, Refúgio Biológico e Itaipu by Bike. Além da gratuidade eles também têm 50% de desconto no passeio Itaipu Especial.

As reservas devem ser feitas pelo WhatsApp (45) 99131-9119, ligação telefônica (45) 3198-1800, ou [email protected]

No Paraná têm direito ao ingresso comunidade: Diamante d’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa. No Mato Grosso do Sul, os moradores do município de Mundo Novo.

Na Região Binacional, Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú e Presidente Franco.