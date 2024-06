I Tre Amici: Quem são os três tenores amigos do oeste do Paraná

Você já pensou na possibilidade de assistir, ao vivo e de forma presencial, um espetáculo com três tenores de renome e com carreira internacional consolidadas e que são referência em suas áreas de atuação? E mais, para isso você não precisaria viajar para a Europa ou os Estados Unidos, por exemplo.

É isso que três gigantes da música clássica, que vivem no oeste do Paraná, querem oferecer aos paranaenses. Pela primeira vez na história regional três cantores que fizeram carreira internacional se unem para promover espetáculos de música clássica, mas que trazem no repertório canções italianas, músicas populares, arias de operas, napolitanas e brasileiras.

O I Tre Amici, ou Os Três Amigos, Jocimar Silva, Matheus Bressan e Thiago Stopa dedicam a vida à música e prepararam espetáculos que serão levados para todo o Paraná nos próximos meses. “O objetivo é colocar as pessoas cada vez mais próximas destes espetáculos para que tenham a possibilidade, de quem ainda não conhece, conhecer e se apaixonar. Também é a oportunidade para quem gosta ver de perto uma exibição digna de grandes centros internacionais feita por paranaenses”, lembra o chanceler, Jocimar Silva.

Jocimar foi professor de música de Matheus e Thiago e a sinergia do trio vem de longa data. “E desde então, há mais de uma década, estamos próximos, cantando juntos. Matheus e Thiago foram para a Europa, Estados Unidos, fizeram carreira internacional e hoje nos possibilitam, neste retorno, levarmos um espetáculo primoroso para os paranaenses”, completou.

Com a proposta de ingressos a preços mais acessíveis, em torno de R$ 40 apenas para a cobertura dos custos operacionais do espetáculo, o trio tem como objetivo percorrer cidades da região oeste e depois estender apresentações pelo Paraná. “Na Europa, nos Estados Unidos espetáculos assim podem custar centenas, milhares de dólares o ingresso, aqui queremos trazer essa oportunidade para que as pessoas possam ter acesso, conhecer, participar”, afirmou Matheus Bressan.

Thiago Stopa vai além. O barítono – que costumeiramente e carinhosamente é confundido como tenor – lembra que na maioria das vezes pessoas que dizem não gostar ou não ter afinidade com a música clássica não tiveram contato para o conhecimento mais aprofundado.

“Se pegarmos as trilhas sonoras mais importantes do cinema, de desenhos animais, a maioria dos arranjos atuais, tudo vem da música clássica. Então as pessoas criam uma falsa ilusão que não gostam, mas as desafio a acompanhar um dos nossos espetáculos e ver que sim, elas gostam e vão gostar cada vez mais”, afirmou ao lembrar que o repertório é vasto, abrangente para encantar todos os estilos musicais e em todas as idades.

O primeiro espetáculo está agendado para a noite de 24 de julho no Anfiteatro da Universidade Paranaense (Unipar) em Cascavel. “Será mais de uma hora de músicas que farão as pessoas, de todas as idades, se emocionarem”, garantiu Jocimar.

Os ingressos já estão à venda na Kahal Escola de Música na Rua Canela, número 37 no bairro Tropical ou pelo telefone (45) 9 9980-2066.