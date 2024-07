I Tre Amici: conheça os tenores que fazem história na música

Três gigantes da música clássica, cada um com uma carreira internacional bem trilhada e reconhecimento nacional consolidado, se reúnem para proporcionar um espetáculo que não exigirá viagens longas e caras para a Europa ou os Estados Unidos.

Os Três Amigos, Jocimar Silva, Matheus Bressan e Thiago Stopa, conhecidos como I Tre Amici, se uniram para exibições primorosas que serão exibidas, pela primeira vez nesta turnê, no dia 24 de julho a partir das 20h no Anfiteatro da Universidade Paranaense (Unipar) em Cascavel. Depois de Cascavel o trio segue para apresentações em outras cidades com o objetivo de popularizar a música clássica, mas também trazendo para o repertório canções italianas e a música popular brasileira. Um espetáculo para todos os estilos, todos os gostos e para todos os públicos, sem classificação de idade.

Mas afinal, quem são os gigantes tenores que embarcam em turnê regional, em uma iniciativa inédita por todo o Oeste do Paraná?

Jocimar Silva é uma personalidade cujas conquistas transcendem a música, sendo Doutor Honoris Causa, Chanceler Internacional, Embaixador Imortal da Paz e Comendador, começou sua jornada na música clássica há décadas como solista em ópera e oratório, Jocimar é uma figura ilustre, cuja influência se estende à regência de vários coros, incluindo o Coral da OAB Cascavel e o Grupo Vocal Mariage. No oeste do Paraná, ele é uma força imbatível, tendo fundado o Coral da Itaipu Binacional e formado talentos que hoje brilham internacionalmente. Sua dedicação à música e à formação de novos talentos é inegável, e seu impacto na cena musical local é profundo e duradouro.

Matheus Bressan é graduado em Canto pela Faculdade Ave Maria, começou sua trajetória musical em Cascavel sob a orientação de Jocimar Silva. Sua voz ecoou por oito países na Europa, além do Brasil e dos Estados Unidos. Ele se aperfeiçoou com mestres renomados, como Bento Hess nos EUA e Fulvio Massa na Itália. Seu nome é sinônimo de excelência, especialmente conhecido por sua participação na “Noite de Gala” em Cascavel. Agora, como membro de I Tre Amici, sua voz continua a encantar audiências ao redor do mundo, trazendo consigo uma qualidade que só os grandes cantores possuem.

Thiago Stopa é o barítono que muitas vezes é carinhosamente confundido como tenor. Iniciou seus estudos musicais aos 13 anos com Jocimar Silva. Graduado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Thiago teve mentores como Carla Domingues e Denise Sartori. Sua jornada o levou ao Madrigal Vocale de Curitiba e ao núcleo de ópera da EMBAP, destacando-se como solista em produções como “The Mikado” e “Chip and his Dog”. Em Bolonha, Itália, ele estudou por cinco anos com o maestro Fulvio Massa, sendo aluno da Escola de Ópera do Teatro Comunal de Bolonha. Aos 30 anos, sua carreira já influencia uma nova geração de cantores. Como membro de I Tre Amici, ele busca inovar no canto lírico e explorar novas possibilidades artísticas.

“O espetáculo que eles preparam é um convite à emoção, uma viagem musical que promete arrebatar corações e mentes. O repertório inclui canções italianas, músicas populares, árias de óperas, napolitanas e brasileiras. O objetivo é aproximar as pessoas desses espetáculos, proporcionando a oportunidade de conhecer e se apaixonar pela música clássica”, explica Jocimar Silva.

Para o professor, este é um momento histórico, uma chance única de oferecer ao público uma experiência digna dos maiores teatros do mundo, sem sair do Paraná.

Os ingressos em Cascavel são acessíveis – R$ 40 – apenas para cobrir os custos operacionais. Depois da capital do oeste, o I Tre Amici planeja percorrer as cidades da região oeste e estender suas apresentações por todo o estado. “Na Europa e nos Estados Unidos, espetáculos assim podem custar centenas ou milhares de dólares. Aqui, queremos trazer essa oportunidade para que as pessoas possam ter acesso, conhecer e participar”, afirma Matheus Bressan.

Thiago Stopa desafia aqueles que ainda não tiveram contato com a música clássica. “Muitas pessoas dizem não gostar de música clássica porque nunca tiveram a oportunidade de apreciá-la de verdade. As trilhas sonoras dos filmes, desenhos animados e muitos arranjos atuais derivam da música clássica. É uma falsa ilusão não gostar. Convido todos a assistirem a um de nossos espetáculos e descobrirem que gostam e vão gostar cada vez mais.”

Os ingressos estão à venda na Kahal Escola de Música, na Rua Canela, número 37, bairro Tropical em Cascavel, ou pelo telefone (45) 9 9980-2066.

Crédito: Divulgação