Humorista Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

Manutenção preventiva de veículos agrícolas: estratégias para maior eficiência no campo

São Paulo - No Brasil, a agricultura, independentemente da sua escala, seja no âmbito do agronegócio e das agroindústrias, seja nas pequenas residências rurais da agricultura familiar, desempenha um papel fundamental, tanto em termos econômicos quanto políticos e culturais. Nesse sentido, todo cuidado com os veículos utilizados nas lavouras é pouco. Atualmente, especialmente a partir […]