Handmade: 5 pontos positivos de investir no mercado feito à mão

O handmade, como o próprio nome indica, é uma tendência de peças feitas à mão, de modo artesanal. Isso inclui produtos de tricô, crochê e outros materiais detalhistas, que podem dar origem a itens como toalhas, blusas, bolsas, tapetes, quadros, almofadas e inúmeros outros. Essas peças, geralmente, são produzidas em menor escala, em lojas pequenas, o que traz características únicas de confecção, diferentemente da indústria massiva e impessoal.

Além disso, consumir esses produtos traz inúmeras vantagens às suas compras. Separamos algumas delas:

Qualidade

As peças feitas à mão, por terem um caráter mais personalizado e detalhado, com frequência, dispõem de uma maior qualidade, quando comparadas às industrializadas. Isso porque, devido a produção mais íntima, a atenção, o cuidado e o tempo dedicados aos itens artesanais são maiores, o que impacta diretamente em sua maior durabilidade.

Valorização da cultura local

Consumir peças handmade é uma forma de dar apoio aos pequenos trabalhadores, uma vez que peças artesanais são majoritariamente produzidas por pessoas que carregam esse conhecimento ao longo da história e por meio de gerações. Por isso, optar por esses produtos ajuda a fortalecer o mercado local e a identidade de toda uma comunidade que depende dessa tradição.

Exclusividade

Nada melhor que ter um look ou uma decoração personalizada e pensada para você. Essa é mais uma das vantagens que os produtos handmade oferecem, visto que dependem de técnicas bastante individuais para serem produzidos, como criatividade e materiais específicos. Além disso, isso é válido para inúmeros tipos de produtos, sejam roupas, acessórios ou itens de casa, como almofadas e sousplats.

Proteção contra o frio

Não à toa, as roupas artesanais são bastante requisitadas no inverno, uma vez que, geralmente, são feitas com materiais resistentes e firmes, como linho, lã e crochê, o que mantém o corpo aquecido e protegido do frio. Além disso, são várias as cores e estampas que você pode escolher e personalizar de acordo com o seu estilo: as opções de linhas para crochê, por exemplo, são diversas e garantem inúmeras opções de peças.

Sustentabilidade

Outro ponto positivo da técnica artesanal é a economia dos recursos naturais. Isso porque, por produzirem em menor quantidade e de modo tradicional, o gasto de energia e produtos químicos é bastante inferior, quando comparado à indústria têxtil, que consome cerca de 93 trilhões de litros de água, segundo pesquisas ambientais. Atentar-se a essas questões ecológicas é imprescindível para garantir a saúde do planeta e das gerações futuras.

Crédito: Divulgação/Debora Rodrigues/iStock