‘Golpe do amor’: como evitar armadilhas em aplicativos de relacionamento

Os aplicativos de relacionamento ganharam popularidade em todo o mundo, sendo frequentemente utilizados por pessoas que estão em busca de novas conexões. No Brasil, um levantamento feito pela consultoria CVA Solutions mostrou que, até o ano passado, cerca de 18 milhões de brasileiros utilizavam essas plataformas, com 4,4 milhões de assinantes de planos pagos.

No entanto, o aumento do uso desses aplicativos trouxe também preocupações crescentes com a segurança. A facilidade de acesso a milhares de perfis tornou esses ambientes propícios para criminosos aplicarem golpes, explorando a vulnerabilidade emocional dos usuários e se aproveitando de sua confiança com promessas falsas de envolvimento romântico.

Golpes mais comuns em apps de namoro

O “golpe do amor” é uma das fraudes mais recorrentes nos aplicativos de relacionamento. Nesse tipo de esquema, o criminoso finge se interessar romanticamente pela vítima para, com o tempo, ganhar sua confiança e, eventualmente, solicitar dinheiro sob algum pretexto urgente ou emocionalmente apelativo.

Outro golpe comum envolve o roubo de identidade, onde o golpista utiliza fotos e informações falsas para enganar a vítima, prática conhecida como “catfish”. Após estabelecer uma conexão, o criminoso costuma pedir dados pessoais ou até fazer chantagens com fotos íntimas, obtidas sob a falsa promessa de um relacionamento.

Além disso, os golpes envolvendo sequestro também têm se tornado frequentes. Pelo aplicativo, os golpistas atraem pessoas para encontros falsos e as sequestram, geralmente com a intenção de roubá-las. Em 2023, segundo a Secretária de Segurança Pública de São Paulo, foram realizados 51 atendimentos a casos relacionados a esse golpe apenas no estado paulista.