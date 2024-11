Gabriela Queiroz abre exposição individual no MAC no sábado (9)

No próximo sábado, 09, às 15h30, a artista cascavelense Gabriela Queiroz abre sua exposição individual ‘Margens de Si’, no Museu de Arte de Cascavel. As obras podem ser vistas até janeiro de 2025 e visitas guiadas para grupos e estudantes podem ser agendadas.

‘Margens de Si’ é a primeira individual da artista cascavelense e vai percorrer o Paraná em 2024 e 2025 passando pelas cidades de Maringá, Cascavel e Curitiba. As obras selecionadas promovem diálogos entre a linguagem gráfica tradicional e contemporânea, tendo como instrumentos a litografia, a calcografia e videoarte e têm a curadoria de Antonio C. Machado.

Serão expostas 45 obras com 78 peças produzidas pela artista entre os anos de 2005 e 2024. “O autorretrato como criação de um corpo-espelho, um corpo de resistência formado por muitas faces. A repetição até a exaustão, a combustão, e um novo nascimento. Quantas vezes é necessário repetir para se reinventar? O quanto de si é silenciado para sustentar a sobrevivência cotidiana?”, questiona a artista.

O projeto também conta com importantes contrapartidas sociais. Serão oferecidas três oficinas de iniciação à gravura contemporânea que serão ministradas pela artista em escolas públicas e três palestras com a professora da UDESC, Sandra Favero, em cada uma das cidades contempladas pelo projeto.

No dia 12/11, às 19h30, será ministrada a palestra ‘Do percurso artístico na gravura contemporânea ao encontro com o autorretrato e as escritas de si’, com a professora doutora da Universidade de Santa Catarina (UDESC), Sandra Favero. A palestra será online pelo zoom e as inscrições podem ser feitas através do link disponível no perfil @margensdesi.

A proposta foi selecionada pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE da Secretaria de Estado da Cultura), Governo do Estado do Paraná e conta com o importante patrocínio da Copel. Em Cascavel, a exposição recebe ainda o apoio da Secretaria de Cultura do município.

Serviço:

09/11 às 15h30 Abertura da exposição ‘Margens de Si’ no Museu de Arte de Cascavel. Rua Mato Grosso, 2909 – Centro.



12/11, às 19h30 Palestra: “Do percurso artístico na gravura contemporânea ao encontro com o autorretrato e as escritas de si”. Palestra online pelo zoom.