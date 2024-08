FERMOP define últimos classificados para a final

INOVAÇÃO

UX/UI design: qual é o seu impacto na concretização de compras?

O mercado digital encontra-se cada vez mais competitivo, já que as empresas que trabalham nesse segmento competem com lojas de todo o mundo. Com um leque maior de opções, os clientes tornaram-se mais exigentes, e a qualidade e o preço de um produto não são mais as únicas variáveis importantes. Atualmente, para se destacar no […]