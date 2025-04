Exposições artísticas movimentam o Espaço Cultural

Impressões da Alma é o tema da exposição aberta nesta segunda-feira (31), no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná. Organizada pela Concha Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, com proposição do ex-deputado estadual e atual prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), a mostra apresenta artistas explorando a expressividade da arte figurativa, com cada obra revelando a sensibilidade e a emoção do seu autor. “É uma honra representá-los e levá-los para diversos espaços porque eles são excelentes artistas”, disse a presidente da Cocha Associação, Iara Franco Coutinho Hernandes. “Para nós e para eles é muito importante esse reconhecimento, esse acolhimento da Casa de Leis”, afirmou Hernandes.

“É uma orgulho para a Londrina abrir essa exposição aqui na Assembleia com os artistas da cidade Pé Vermelho. É um momento onde a gente consegue colocar a inspiração, o cuidado, a arte, o coração e, como diz, a alma das pessoas em uma mostra”, afirmou a secretária da Família e Desenvolvimento Social de Londrina, Marisol Chiesa, que representou o prefeito da cidade no evento.

“É um convite ao público para que ele tenha uma experiência de contemplação e conexão”, explica a artista Josiane Dias. “Para nós do Ateliê Terra Rouge, que é o pé vermelho, é uma honra estar aqui que é a casa que representa o nosso estado, então nós estamos muito orgulhosos e muito felizes por mostrar o quanto Londrina, Arapongas representam para esse estado em termos de arte, em termos de comunidade visual, em termos de cultura”, continuou Dias.