Espetáculo gratuito resgata a humanidade em tempos de pandemia

Cascavel será palco para um espetáculo teatral único e emocionante. “A Sociedade dos Anticorpos”, produzido pelo Coletivo de Artistas Poéticas do ENTRE, chega à cidade neste sábado (4), para uma apresentação única no Centro Cultural Gilberto Mayer, às 20h, com entrada gratuita.

O espetáculo, que estreou em outubro de 2023 em Foz do Iguaçu, está em circulação pela tríplice fronteira e o Oeste do Paraná. A peça é uma reflexão profunda e sensível sobre a experiência coletiva da pandemia de covid-19, combinando recursos do teatro, da dança, do audiovisual e da performance.

“A Sociedade dos Anticorpos” aborda a relação histórica e cíclica entre humanos e vírus, a necessidade de prestar homenagem e fazer um luto coletivo pelas pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil, a explosão da cultura digital em tempos de isolamento social, as tragédias pessoais decorrentes da doença em diferentes realidades sociais, a relação entre a exploração da natureza e o risco à sobrevivência humana, e os corpos coloridos que podem emergir de todas estas cinzas.

O espetáculo é fruto do trabalho do Poéticas do ENTRE, um coletivo de artistas multidisciplinares do Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, México e Venezuela, com sede na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

A apresentação em Cascavel é possível graças ao Edital 04/2023 – Premiação para Agentes Culturais da Lei Paulo Gustavo da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, e conta com o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel.

É é um momento único para a cidade de Cascavel e para todos os amantes da arte e da cultura. Uma oportunidade de refletir, de se emocionar e de se conectar com a humanidade em meio a tempos tão desafiadores.

Serviço:

• Espetáculo: “A Sociedade dos Anticorpos”

• Data: 04/05/2024

• Horário: 20h

• Local: Centro Cultural Gilberto Mayer (Rua Duque de Caxias, 379 – Centro)

• Entrada: Gratuita

• Cidade: Cascavel – Paraná

Fonte: Secom