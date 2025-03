Em Foz, Carnaval da “Aurora à Madrugada” reúne 20 mil pessoas

Foz do Iguaçu - A segunda-feira de Carnaval em Foz do Iguaçu teve temperaturas acima da média, assim como a alegria dos foliões que curtiram a programação “Da Aurora à Madrugada” na Praça da Paz. Segundo a estimativa da Polícia Militar e da Guarda Municipal, 20 mil pessoas acompanharam as atrações da festa organizada pela Prefeitura Municipal e Fundação Cultural, com destaque para o grupo paulista “Turma do Pagode”, que fechou a noite.

A programação iniciou às 16h, com o tradicional concurso Menina Veneno, seguido pelo grupo Gingasamba, Bloco do Papai Urso e Inspirasamba. A Turma do Pagode, famosa por músicas como “Lancinho” e “Deixa em Off” foi a última atração da noite, com um show que iniciou às 22h e teve mais de uma hora e meia de duração, incluindo sucessos de outros artistas, como Raça Negra e Só Pra Contrariar.

O vocalista do grupo paulista até brincou com o calor da cidade, aderindo ao apelido “Forno do Iguaçu”, e prometeu “fazer desse carnaval um dos melhores que vocês já viveram”. Os fãs estavam animados com a apresentação e com a programação na Praça da Paz.

Jeferson Manoel Teixeira contou que é fã do grupo desde os primeiros sucessos. “Eu sou do Rio, amo pagode, então me preparei, não fui trabalhar hoje, não vou amanhã, porque eu quero sentir o clima do pagode no ar”. Ele aprovou as atrações do Carnaval 2025. “Teve um pouco de axé, um pouco de pagode, agradou todo mundo”.

“O Carnaval tá sensacional”, comentou Lorrana de Souza Fernandes, que mora em Ciudad del Este, no Paraguai, e estava acompanhada de um grupo de amigos “de todos os lugares”. “Tem amigos do Nordeste, do Norte, paraguaios, argentinos. Tá toda a Tríplice Fronteira aqui”, disse.

Valorização dos artistas locais

“O Carnaval da Aurora à Madrugada é um marco, o primeiro de uma série de eventos que faremos para trazer mais alegria e cultura à nossa população. Foz do Iguaçu é a vitrine do mundo e merece ter uma programação que valorize tanto os nossos artistas, como também tenha grandes nomes nacionais para que os iguaçuenses possam prestigiar”, ressaltou o diretor presidente da Fundação Cultural, Dalmont Benitez.

O evento conta com uma grande diversidade de artistas locais, incluindo bandas, blocos e integrantes do programa Foz Fazendo Artes, totalizando mais de 100 profissionais da cidade envolvidos. Uma dessas atrações que tocou na segunda-feira foi o Gingasamba. ”Essa valorização que a Prefeitura e a Fundação Cultural estão trazendo é sensacional. Tem muitas pessoas com potencial em Foz do Iguaçu e isso está sendo mostrado”, afirmou o Mestre Nescau, um dos integrantes do grupo.