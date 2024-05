Educação e sustentabilidade em cena para alunos de Cascavel

A Secretaria de Cultura de Cascavel, em parceria com a Secretaria de Educação, por meio de emenda da vereadora Professora Lilliam, realiza a partir de segunda-feira (3) até sexta-feira (7), a primeira Semana da Agrocultura, um evento gratuito voltado para alunos das escolas municipais da cidade. O objetivo é promover a conscientização sobre a importância da agroecologia por meio de espetáculos teatrais inéditos e oficinas pedagógicas.

Durante a Semana da Agrocultura, serão apresentados três espetáculos teatrais inéditos, cada uma abordando de forma única as temáticas ambientais e agroecológicas. As apresentações ocorrerão no Teatro Municipal Sefrin Filho e em escolas selecionadas da rede municipal.

Semana da Agrocultura é uma iniciativa inovadora que visa sensibilizar os alunos sobre questões ambientais, promover práticas sustentáveis, valorizar a agricultura familiar e estimular o consumo consciente. A Secretaria de Cultura de Cascavel está comprometida com o fomento à cultura e à arte, incentivando a difusão da cadeia produtiva de artes e cultura com foco na agroecologia.

Programação de Espetáculos

03/06

– Espetáculo: Planeta Terra Chamando – A Mãe Natureza Sumiu

– Horários: 10h e 15h

– Local: Teatro Municipal Sefrin Filho

– Escola Participante: Escola Municipal da Transparência

04/06

– Espetáculo: A Dança da Natureza

– Horários: 10h e 15h

– Local: Teatro Municipal Sefrin Filho

– Escolas Participantes: Escola Municipal Edison Pietrobelli e Escola Municipal Hermes Vezzaro

05/06

– Espetáculo: Em Busca do Tesouro Verde

– Horários: 10h e 15h

– Local: Teatro Municipal Sefrin Filho

– Escolas Participantes: Escola Municipal Diva Vidal, Escola Municipal Maria dos Prazeres Neres da Silva, Escola Municipal Aloys João Mann e Escola Municipal Almirante Barroso

Programação de Oficinas

03/06

– Oficina: O Lixo Rítmico – Percussão com Sucatas Recicláveis e Grãos Orgânicos

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Taysmara Carneiro Edoardo

– Escola Participante: Escola da Transparência I

04/06

– Oficina: O Lixo Rítmico – Percussão com Sucatas Recicláveis e Grãos Orgânicos

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Taysmara Carneiro Edoardo

– Escola Participante: Escola Municipal Professora Kelly Cristina

05/06

– Oficina: Agrofloresta, Agroecossistema para a Transformação Ambiental

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Junior Chaves Rodrigues

– Escola Participante: Escola Municipal José Bonifácio

06/06

– Oficina: Agrofloresta, Agroecossistema para a Transformação Ambiental

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Junior Chaves Rodrigues

– Escola Participante: Escola Municipal José Silvério

06/06

– Oficina: Explorando a Agroecologia Através do Teatro

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Marco Aurelho Techio

– Escola Participante: Escola Municipal Divanete Alves Brito da Silva

07/06

– Oficina: Explorando a Agroecologia Através do Teatro

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Marco Aurelho Techio

– Escola Participante: Escola Municipal Maximiliano Colombo

06/06 e 07/06

– Oficina: Sistemas Agroflorestais Agroecológicos

– Horários: 09h30 e 14h30

– Proponente: Sintrop Jeferson

– Escola Participante: Escola Municipal Dulce Perpétua Pierozan Tavares

Fonte: Secom