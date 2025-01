Domingo tem Feira do Teatro com atrações para toda a família

Cascavel - Já é tradição: domingo é dia de Feira do Teatro em Cascavel. E na edição deste dia 2 de fevereiro, a feirinha segue cheia de atrações para toda a família.

O local conta com artesanato, atrações culturais e área gastronômica: o passeio perfeito para as manhãs de domingo. Nesta edição, tem apresentação da artista Sil Vailões, a aquarelista Jaquelyne Lima, encontro de carros antigos e feira de produtos orgânicos. E ainda dá para dar um pulinho nos museus do Centro Cultural Gilberto Mayer e no Complexo Cultural Sefrin Filho.

A feira inicia as atividades às 8h e segue até às 13h, no estacionamento do Teatro Municipal.