Dicas para fazer o delineado gatinho perfeito

Tem também a caneta delineadora , que é uma das mais tradicionais e ideal para os iniciantes na arte do delineador gatinho. O tipo de delineador vai depender do que funcionar melhor para você, então é mais uma questão de gosto ou prática na hora de fazer.

O delineado de gatinho se tornou febre nos últimos anos, por ser uma make charmosa e bastante prática no dia a dia. É uma das makes mais versáteis e é atemporal, e justamente por isso é amplamente utilizada por todas as pessoas que preferem juntar beleza e praticidade na rotina.

Para qualquer motorista, é imprescindível ter muita atenção no trânsito e conhecer as leis que devem ser seguidas por cada um nas ruas. É preciso ter ética no trânsito e agir de forma mais educada possível para evitar transtornos no tráfego. Às vezes, ser notificado por alguma infração é inevitável, sendo necessário entender como evitar […]

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) é uma etapa indispensável para médicos formados no exterior que desejam exercer a profissão no Brasil. O exame avalia se o conhecimento adquirido fora do país está alinhado com os padrões exigidos pelo sistema de saúde brasileiro. Instituído em 2011 pelo Instituto Nacional de Estudos e […]

Como fazer o delineador

Com tudo pronto e o delineador em mãos, posicione-se na frente do espelho e trace uma linha fina ao longo da linha dos cílios superiores, começando pelo canto interno da linha e traçando até o canto externo.

Faça movimentos mais curtos e firmes para que a linha fique uniforme – e, se precisar de mais precisão, vale a pena usar um espelho de aumento.

Agora é a hora de fazer o gatinho! Desenhe uma linha diagonal a partir do canto externo dos olhos, fazendo o trajeto da linha natural dos cílios inferiores. A inclinação do traço do gatinho depende do seu estilo e da sua preferência!

Se quiser manter um olhar mais sutil, é só deixar o traço mais curto e inclinado; mas, se quiser um visual mais dramático, é só fazer um traço mais longo e pronunciado.

E, para finalizar, conecte a linha diagonal ao traço da linha dos cílios superiores para criar um triângulo pequeno no canto externo do olho. Depois, preencha o triângulo com o delineador, com precisão, para garantir que a linha esteja suave e uniforme. Depois, é só ajustar conforme necessário.

Fonte: iStock/ Jacob Wackerhausen