Custo-benefício na reforma: por que investir no porcelanato?

Conhecido por ser altamente resistente, o porcelanato é um material de revestimento fabricado em massa única e composto por 30% de argila e 70% de pedrarias. Sua versatilidade e disponibilidade é o que chama a atenção dos consumidores, afinal, o porcelanato é comercializado em diferentes texturas, acabamentos, cores, tamanhos e qualidades.

O porcelanato surge em construções e reformas como um material alternativo que se sobrepõe a outros por seu custo-benefício e durabilidade. Por também ser um revestimento cerâmico, o porcelanato muitas vezes pode ser confundido com a cerâmica. No entanto, o que os difere é exatamente a composição e forma de produção, que alteram o resultado final, fazendo com que o porcelanato seja consideravelmente mais resistente que a cerâmica.

Já quando comparado a granitos e mármores, muito tradicionais em construções, o porcelanato se destaca pelo custo-benefício. As pedras são altamente resistentes e chamam a atenção pela beleza, contando com padrões e figuras produzidas naturalmente e extraídas do ambiente – no entanto, exatamente por esse processo de extração, seu custo costuma ser mais elevado.

Na questão estética, o porcelanato oferece versatilidade para todos os gostos, inclusive com modelos baseados fielmente nos padrões de mármores e granitos – como o mármore Travertino, por exemplo, um modelo muito buscado que atualmente está disponível em porcelanato com alta precisão estética. Dessa forma, é possível obter o resultado visual de pedras com uma alternativa mais acessível.

O porcelanato pode ser fabricado em diferentes cores e estampas, desde as mais naturais, como um porcelanato amadeirado claro ou branco, até estampas criadas e desenhadas por designers e decoradores. Além disso, um mesmo modelo pode ser fabricado em diferentes acabamentos e texturas. São eles:

Porcelanato esmaltado: a peça recebe um acabamento com uma camada de esmalte para que se torne mais resistente a manchas.

Porcelanato acetinado: com uma textura levemente mais áspera, este material é recomendado para áreas internas e externas cobertas. Ele pode ter uma cobertura lisa, esmaltada ou fosca, e também é recomendado para revestimentos externos de churrasqueiras, lareiras e até mesmo banheiros.

Porcelanato rústico e natural: com uma textura mais áspera e com relevos, este material é indicado para áreas externas e, principalmente, áreas úmidas, já que seu acabamento evita acidentes.

Porcelanato polido: utilizado em cômodos internos, piso ou paredes, o porcelanato polido é finalizado com polimento mecânico, o que traz brilho e efeito de reflexo para a peça.

Crédito: iStcok/ Viktoriia Khorzhevska