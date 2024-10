Cascavel: I Tre Amici em ConcertoTributo no Teatro promete emoções

No dia 19 de novembro de 2024, Cascavel será palco de um evento inesquecível em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado no dia 14 do mesmo mês. Os três tenores do oeste do Paraná, I Tre Amici – formado por Jocimar Silva, Matheus Bressan e Thiago Stopa – realizará um grandioso concerto no Teatro Municipal Sefrin Filho, às 20h. O tributo à cidade contará com a participação especial do maestro paraguaio Juan Ramón Vera, que conduzirá uma orquestra com 20 músicos e um coro de 12 vozes.



O repertório do espetáculo é uma verdadeira viagem pela música clássica e popular, com árias de ópera, como Toreador da ópera Carmen, Viva il Vino da ópera Cavalleria Rusticana, Nessun Dorma da ópera Turandot, Brindisi da ópera La Traviata e o imponente Va, Pensiero da ópera Nabucco. Além disso, o público será presenteado com canções italianas, napolitanas, internacionais, espanholas e clássicos da MPB, criando uma experiência musical diversificada e emocionante.

“Com ingressos a apenas R$ 50, este concerto é imperdível e promete encantar pessoas de todas as idades. O Teatro Municipal Sefrin Filho, conhecido por sua excelente acústica e localização central, é o cenário ideal para uma noite memorável em homenagem à cidade”, comenta o maestro Jocimar Silva.

Matheus Bressan lembra que a demanda por ingressos está alta, e “com um espetáculo deste porte, é recomendável adquirir o seu o quanto antes”. “Não deixe para a última hora e garanta já seu lugar neste evento que promete ser um dos grandes destaques desta reta final de ano na cidade de Cascavel”.