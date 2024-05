Brasil tem a terceira maior audiência em redes sociais do mundo

O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário global de consumo de redes sociais, sendo o terceiro país que mais gasta tempo nas plataformas. Os brasileiros dedicam em média 3 horas e 37 minutos diários às redes sociais, segundo o Relatório Digital 2024, realizado em parceria entre We Are Social e Meltwater.

Essa elevada taxa de engajamento online mostra a importância dessas plataformas na vida cotidiana dos brasileiros. Seja para lazer ou para trabalho, a sociedade brasileira vive conectada e é um público importante para as principais plataformas de relacionamento.

As redes sociais no Brasil

O Instagram é uma das redes sociais mais populares entre os brasileiros, com 134,6 milhões de usuários registrados até o início de 2024. Esse número é o quinto maior do mundo em termos de uso da plataforma, o que mostra a atemporalidade da rede e o apego do brasileiro a ela.

O queridinho só perde para o YouTube. A plataforma é acessada por mais de 144 milhões de brasileiros, refletindo a constante popularidade dos vídeos de entretenimento, educação e música.

Comprovando a relevância do audiovisual, o TikTok, particularmente popular entre os jovens, também tem uma forte presença no país. No início deste ano, já eram quase 99 milhões de usuários adultos na plataforma que oferece um espaço de criação e consumo de vídeos curtos e dinâmicos.

Já o X (Twitter) tinha 22,13 milhões de usuários no Brasil no início de 2024. Embora o público seja menor em comparação com outras redes, o X mantém uma base de usuários ativa e engajada. Os brasileiros discutem, especialmente, eventos ao vivo e notícias em tempo real.

Os fãs do Pinterest, rede visual de descoberta e inspiração, somam 37,14 milhões de pessoas no país. Enquanto isso, o LinkedIn, voltado para relações profissionais, tem 68 milhões de membros brasileiros.

Antigo, mas não esquecido, o Facebook ainda mantém uma base sólida de 111,3 milhões de usuários no Brasil. Hoje, ele é muito importante para marcas e pessoas que fazem anúncios digitais e também para movimentar a economia local, por meio do marketplace.

O acesso e os celulares

A ampla utilização de smartphones no Brasil é um fator crucial que impulsiona o uso das redes sociais. Afinal, é por meio dele que a maioria das pessoas acessa as plataformas, já que os aparelhos costumam ser mais acessíveis do que outros dispositivos e, além disso, ainda têm outras funcionalidades.

Em 2023, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o país contava com 249 milhões de smartphones em uso. O número mostra uma média de 1,2 aparelho por habitante, o que demonstra a relevância desses dispositivos na vida dos brasileiros.

Essa enorme quantidade de celulares facilita o acesso às redes sociais a qualquer momento e em qualquer lugar, contribuindo para o alto tempo de uso registrado. Além disso, a preferência dos brasileiros por outros aparelhos, como as televisões, diminuiu. Hoje, para cada TV vendida, são 3,3 celulares adquiridos.

Isso faz com que o mercado de celulares também cresça cada vez mais no país, inclusive o de aparelhos usados. A cada 10 smartphones, 3 são comprados em uma loja de celular usado. Esse tipo de comércio amplia o acesso a smartphones para uma maior parcela da população, que consegue adquirir os dispositivos por preços mais acessíveis.

Tal combinação mantém o Brasil como um dos líderes mundiais em consumo de redes sociais e tem profundas implicações para o mercado. O comportamento dos brasileiros também reflete uma mudança nos padrões de consumo de mídia, com uma preferência crescente por conteúdos digitais interativos e personalizados.

Crédito: Divulgação