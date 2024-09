Brasa Festival: faltam menos de 30 dias para o maior evento gastronômico do Sul do Brasil

Os preparativos para a 4ª edição do Brasa Festival, maior encontro de churrasqueiros do Brasil, já estão a todo vapor. As próximas semanas serão de muito trabalho, para deixar pronta a megaestrutura do evento para o dia 21 de setembro.

O encontro, que acontece no Seminário São José, em Cascavel, já tem mais de quatro mil ingressos vendidos. No próximo dia 10, acontece a virada para o 3º lote e os ingressos serão vendidos a R$ 500. Restam poucas unidades do 2º lote, com ingressos no valor de R$ 450. As vendas são feitas no site do festival, na loja Ponta dos Pés e na Panificadora Cancelli, com parcelamento em até 6x sem juros.

Novidades

Para este ano, a grande novidade será o Brasa Beer, que terá um espaço exclusivo para os amantes do chope artesanal, com 12 cervejarias regionais. Além disso, o número de estações também irá aumentar: neste ano serão mais de 60, entre elas, a de sanduíche de polvo e a de ostras, que estão entre os novos pratos desta edição. Os espaços serão divididos em 6 vilas gastronômicas que irão facilitar a localização dos visitantes.

Durante 7 horas, os visitantes terão à disposição estações de bebidas liberadas – com chope, caipirinha e outros drinks – e carnes nobres e exóticas no fogo de chão – entre elas, cortes bovinos e suínos, frango, cordeiro, jacaré e pescados -, além de pratos vegetarianos e acompanhamentos diversos.

Visitantes

O Brasa é um dos mais prestigiados eventos gastronômicos do Brasil, atraindo pessoas de vários estados e até de países vizinhos. Em 2023, mais de 6 mil pessoas de 92 cidades, 8 estados, mais Paraguai e Argentina estiveram no festival, que passou a integrar o calendário oficial de eventos turísticos do Paraná neste ano.

Cada detalhe na estrutura foi pensado para garantir conforto aos visitantes, que podem contar com camarotes empresariais, palcos com atrações musicais, banheiros climatizados, assistência médica, policiamento reforçado e sistema de monitoramento em tempo real. A equipe de segurança inclui ainda bombeiros brigadistas, membros da Defesa Civil e da Transitar. Para os adultos aproveitarem a festa sem preocupação, o evento conta um Espaço Kids coberto de mil metros quadrados, com monitores, cinema e brinquedos diversos. Mais informações no site brasafestival.com.br.

Crédito: Divulgação/Assessoria