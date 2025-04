Brasa Festival abre venda de ingressos da 5ª edição no dia 9 de maio

Cascavel - Começou a contagem regressiva para um dos eventos gastronômicos mais aguardados do Brasil. A partir do dia 9 de maio, estará aberta a venda de ingressos para a 5ª edição do Brasa Festival, que acontece em setembro, no Seminário São José, em Cascavel (PR). O 1º lote de ingressos será aberto ao meio-dia, no site oficial do Brasa e nos pontos de venda físicos.

Conhecido como o melhor festival de churrasco do Brasil, o Brasa une o melhor da gastronomia, da música e do entretenimento. Em 2024, o evento reuniu mais de 5 mil pessoas de diversas partes do Brasil, além de visitantes do Paraguai e da Argentina. Este ano, a organização promete surpreender ainda mais, sem abrir mão da qualidade e do conforto que já são marcas registradas do festival.

Durante as 7 horas de festa, os visitantes terão à sua disposição comida e bebida liberadas, distribuídas em dezenas de estações gastronômicas. Um time de chefs e churrasqueiros renomados irá preparar cortes nobres e exóticos – como boi inteiro, jacaré, cordeiro, pescados, frutos do mar, acompanhamentos e sobremesas, entre outros -, levando ao Brasa a cultura gastronômica de várias partes do Brasil e do mundo.

O open bar terá chope das principais marcas, bebidas destiladas e uma linha de produtos não alcoólicos. O Brasa Beer – espaço dedicado aos amantes de cervejas artesanais, que estreou com sucesso na edição passada – irá reunir rótulos exclusivos de diversas cervejarias nacionais.

Com três palcos, o Brasa também entrega uma programação musical para todos os públicos, com uma série de apresentações de bandas ao vivo e gêneros variados. Para completar a experiência, o festival disponibiliza espaço kids com monitores, lounges e áreas cobertas, camarotes, banheiros climatizados e espaços instagramáveis.

1º lote de ingressos

A partir do meio-dia de 9 de maio, os ingressos da 5ª edição do Brasa já estarão disponíveis. Como nas edições anteriores, o 1º lote terá preço especial de lançamento. Os ingressos são limitados e, nas últimas edições, esgotaram rapidamente.

A compra poderá ser realizada no site brasafestival.com.br, com parcelamento em até 6 vezes sem juros. A mesma condição de pagamento vale para os ingressos adquiridos nos pontos de venda físicos: