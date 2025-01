Big data em investimentos: como a análise de dados está transformando o mercado financeiro

Outro ponto que interfere nessa dinâmica são os fatores externos, como a volatilidade do mercado e a influência de indicadores econômicos , ambos impactados diretamente pelo próprio comportamento do ser humano.

De acordo com o Exploding Topics, aproximadamente 402,74 milhões de terabytes de dados são criados todos os dias. Cerca de 147 zettabytes de dados serão gerados este ano, e 181 zettabytes em 2026. Os vídeos representam mais da metade do tráfego de dados da internet, enquanto os Estados Unidos possuem mais de 2.700 data centers.

Dada sua complexidade estrutural, exige conhecimentos técnicos de economia e das outras esferas que giram em torno do mercado para seu processamento. Esse conjunto de dados, por sua vez, permite criar roteiros de ideias e investimentos, automatizando os processos envolvidos na cadeia do mercado de investimentos.

É nesse sentido que a big data no setor de investimentos ajuda a tomar decisões com base em análises mais concretas. Afinal de contas, o ser humano, em essência, não consegue lidar com o volume de dados que circulam no mercado hoje. Entre as principais vantagens do uso dessa tecnologia, encontram-se:

Identificação de tendências;

Análise de riscos;

Personalização de estratégias;

Monitoramento contínuo;

Tomada de decisão baseada em dados.

Todavia, é importante compreender que, apesar de a tecnologia constituir-se como um avanço significativo na ampliação da análise de dados, é necessário ter conhecimento técnico para lidar com esse volume de informações em termos de análise e percepções de mercado.

Quer dizer que, embora a análise de dados mostre-se um recurso poderoso no mundo contemporâneo, sem a ajuda de um assessor de investimento, a conversão dessas informações em estratégias sólidas, fundamentadas em objetivos específicos, não será fácil.

O auxílio de profissionais do universo dos investimentos e das finanças não pode ser substituído arbitrariamente pelo uso de uma tecnologia isolada.

Fonte: Galeanu Mihai l iStock