Balé Teatro Guaíra apresenta 'Contraponto' em Cascavel e Assis Chateaubriand

Após turnê pela Dinamarca, o Balé Teatro Guaíra sobe novamente aos palcos com o espetáculo Contraponto, desta vez circulando por quatro cidades do Estado do Paraná. A companhia inicia com apresentações em Cascavel e Assis Chateaubriand, e na segunda metade de setembro, passa por Maringá e Apucarana.

O espetáculo é um grande sucesso da companhia, composto por dois trabalhos: Anima – imensidão adentro, de Alan Keller, e Castelo, de Alessandro Sousa Pereira, dois talentos da dança. Os trabalhos têm grande potência estética e de reflexão. A primeira coreografia, Anima, chama a atenção para as considerações sobre o “eu” e sobre esse elemento, muitas vezes irreconhecível, que anima o “eu”. Um mergulho com o elenco em um vertiginoso mundo fantástico de imagens e sensações.

Depois de um breve intervalo, Castelo é um trabalho que compartilha sensações e possíveis estratégias de como elaborar defesas para se viver nos tempos atuais. Resistência, força, potência, cansaço, coragem e medo são os ingredientes vitais para esta peça e para a vida.

As apresentações serão realizadas no Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel, nos dias 28 e 29 de agosto às 20h30, na abertura do 34º Festival de Dança de Cascavel. No Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, nos dias 1 de setembro às 16h e 2 de setembro às 20h30. O acesso será gratuito, entretanto, os ingressos deverão ser retirados antecipadamente na plataforma Sympla. Todas as apresentações contarão com tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos.

Temporada de sucesso

As apresentações de Contraponto foram sucesso de público em 2023 e 2024 no Teatro Guaíra, na abertura da Niterói Semana de Dança 2024 e em temporada internacional na Dinamarca, em meados do mês de agosto. “Dois universos bastante distintos convivem neste programa de uma forma que nos arrebata e provoca”, destaca o diretor do Balé Teatro Guaíra, Luiz Fernando Bongiovanni.

A circulação pelo Paraná é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio das Prefeituras Municipais de Cascavel, Assis Chateaubriand, Apucarana e Maringá, patrocínio da Sanepar, e realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, PalcoParaná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Paraná, Ministério da Cultura e Governo Federal: Brasil, união e reconstrução.

SERVIÇO:

Balé Teatro Guaíra apresenta Contraponto em Cascavel e Assis Chateaubriand

Cascavel: 28 e 29 de agosto às 20h30 no Teatro Municipal Sefrin Filho – abertura do 34º Festival de Dança de Cascavel

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/eventos/cascavel-pr

Assis Chateaubriand: 1º de setembro às 16 horas e 2 de setembro às 9h30 no Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/ababtg

Valor: Gratuito mediante reserva

Classificação indicativa: Livre

*Todas as apresentações contam com tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos.

Balé Teatro Guaíra – O Balé Teatro Guaíra é a terceira companhia de dança mais antiga do Brasil, foi criado em 1969 pelo Governo do Paraná. Ao longo de 55 anos de sua trajetória, apresentou mais de 150 coreografias, incluindo grandes sucessos de público e crítica como “O Grande Circo Místico”, “Lendas do Iguaçu”, “O Segundo Sopro” e “O Lago dos Cisnes”. Entre seus diretores constam renomados nomes: Ceme Jambay, Yurek Shabelewski, Hugo Delavalle, Eric Valdo, Carlos Trincheiras, Isabel Santa Rosa, Jair Moraes, Marta Nejm, Cristina Purri. Suzana Braga, Carla Reinecke, Andreia Sério, Cintia Napoli, Pedro Pires e, atualmente, Luiz Fernando Bongiovanni. O Balé Teatro Guaíra tem realizado ao longo desses anos de existência uma contribuição expressiva para o desenvolvimento da dança no Paraná e no país. É um organismo vivo que, em constante transformação, constrói sua história a partir de produções que retratam diferentes modos de pensar a arte e a própria vida. Um breve olhar para a produção da companhia ao longo de todos esses anos nos permite dizer que a companhia tem realizado – com excelência – sua função principal: produzir e levar a arte da dança para o estado do Paraná e para o Brasil.

Crédito: Assessoria/Divulgação