Aprenda os fundamentos básicos do Documento de Autorização de Emprego (EAD) dos EUA

Um Documento de Autorização de Emprego (EAD ) —também conhecido como autorização de trabalho—é um documento crítico no processo de imigração dos Estados Unidos. Embora nem todo mundo precise de um EAD, muitos candidatos à imigração buscam um. Neste artigo, contaremos todas as informações básicas que você precisa saber sobre como solicitar um EAD e o que o EAD faz para ajudar você a determinar se precisa solicitar um.

Por que você precisa de um Documento de Autorização de Emprego (EAD)?

Durante o processo de solicitação do Green Card dos EUA, os candidatos ainda não têm autorização legal para trabalhar nos EUA. Portanto, muitos candidatos buscarão um EAD para contribuir financeiramente enquanto aguardam o processamento do pedido do Green Card pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Por exemplo, se um indivíduo nascido no exterior se casa com um cidadão americano e solicita um Green Card de casamento , ele pode querer buscar um EAD para trabalhar em uma empresa americana para que possa contribuir financeiramente com a família.

Um EAD confere autorização de trabalho nos EUA. Portanto, os requerentes do Green Card que estão localizados fora dos EUA não precisam de um EAD.