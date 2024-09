AMOP promove 2º Acampamento Farroupilha

Falta pouco para um dos encontros mais importantes da tradição regionalista do Oeste do Paraná. Em comemoração à semana Farroupilha, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) irá promover, de 20 à 22 de setembro, o 2º Acampamento Farroupilha.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, acontecerá no terreno aos fundos da Câmara Municipal de Cascavel e deverá reunir centenas de descendentes e simpatizantes da cultura do Rio Grande do Sul.

Objetivo

A ideia é valorizar as tradições, costumes e as raízes gaúchas e também celebrar as conquistas da Revolução Farroupilha. Uma programação extensa com diversas apresentações artísticas, missa e desfile campeiro, churrasco, chimarrão e disputas de laço foi montada para entreter os participantes.

“Estamos trabalhando nos últimos preparativos para o nosso acampamento. Será uma grande festa tradicionalista, mais uma vez. Teremos muitas apresentações artísticas, a banda do Exército também estará conosco, além do desfile campeiro que é sempre muito aguardado. Nossa ideia é valorizar a cultura do povo gaúcho, que é tão importante para a nossa região e celebrar junto com quem simpatiza por esses valores com muito churrasco, música e boa prosa”, explicou Vinicius Almeida, presidente da Comissão do Acampamento Farroupilha e diretor-geral da AMOP.

Confira a programação do 2º Acampamento do Farroupilha da AMOP:

Sexta-Feira- 20/09

-19:00hrs Missa Campeira. Celebração: Padre Gustavo.

-20:30hrs Apresentação Banda Sinfônica (conexão).

-21:00hrs Jantar.

Sábado- 21/09

-11:00hrs Chegada do desfile tropeiro.

-11:30hrs Apresentação da Banda do Exército.

-12:00hrs Abertura do evento/Cerimonial.

-12:15 Acendimento da Chama Crioula.

-12:30hrs Almoço.

-14:00hrs Torneio de Vaca Parada

-Durante a tarde apresentações artísticas diversas.

-Programação Paralela- 21/09

20:30 Baile e Jantar do DIA DO GAÚCHO. CTG Estância Colorada.

Animação: Eliandro luz e Grupo Oh de Casa.

Informações- Patrão Hélio (45) 99977-4711.

Domingo- 22/09

-08:00hrs Mateada.

-Das 09:00hrs às 12:00hrs Apresentações artísticas.

-12:00hrs Churrasco compartilhado.

-Das 14:00hrs às 17:00 Apresentações diversas.

-17:30hrs Encerramento.

-Programação Paralela- 22/09.

Almoço aniversario de ordenação Padre Gustavo.

Grupo Compasso Gaúcho. Valor ingresso R$ 40,00

