AMIC abre inscrições ao 1º Passeio Ciclístico com a Família

A AMIC (Associação de Micro e Pequenas Empresas do Paraná) acaba de abrir inscrições para o 1º Passeio Ciclístico da Primavera com a Família AMIC. Marcado para o dia 22 de setembro, este evento celebra a chegada da nova estação com uma proposta que une lazer, saúde e a alegria de estar com a família. A saída será às 8h30 em frente à Prefeitura, e o percurso terminará na sede da AMIC, proporcionando uma manhã de diversão e bem-estar ao ar livre.

A iniciativa tem como principal objetivo promover saúde e bem-estar, alinhando-se perfeitamente à tradição da AMIC de incentivar práticas de vida saudável e sustentáveis. Segundo o presidente da AMIC, Jovane dos Santos Borges, já são mais de 30 anos de pioneirismo em convênios de saúde no Oeste do Paraná, focando na prevenção.

“Queremos celebrar a chegada da primavera de uma forma divertida, reunindo a família – pais, filhos, tios e avós – e incentivando a atividade física. Este evento é aberto a toda a comunidade, não como uma competição, mas como uma celebração da saúde e da convivência”, explica Borges.

Inscrições solidárias

O passeio é aberto a todas as idades, com a expectativa de atrair mais de 250 participantes. As inscrições solidárias (1 kg de alimento não perecível) podem ser feitas até o dia 15 de setembro pelo link inscrição para Passeio Ciclístico AMIC 22/09/2024 (https://bit.ly/46WGziP). Os donativos podem ser entregues no dia do evento. Toda a arrecadação será destinada à Uopeccan.

Os primeiros cem inscritos ganharão um kit especial a ser retirado no dia do evento e todos os participantes concorrerão a sorteios de brindes.

Trajeto

O percurso de aproximadamente 4 km começará em frente à Prefeitura e seguirá pelas principais ruas de Cascavel, incluindo Avenida Brasil e Rua Eduardo Tadeu Melani, até a chegada na AMIC. O trajeto completo tem um tempo estimado de 1h30.

O evento conta com o apoio da Prefeitura, Transitar e outros órgãos competentes. A Unimed Cascavel estará presente com uma ambulância para garantir a segurança durante todo o percurso.

Mais informações

Outras informações podem ser obtidas com a gerente de eventos da AMIC, Viviane Bastazini, pelo número 45 99859-0111

Endereço: Rua Maranhão, 92.

https://www.instagram.com/amicparana

Crédito: Assessoria