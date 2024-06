5 dicas de conteúdos virais para ganhar seguidores e curtidas Instagram

Para fazer sucesso no Instagram com mais curtidas e seguidores, não há dúvidas de que é fundamental que você crie conteúdos que sejam virais.

Afinal, em meio a um mar de conteúdos aos quais as pessoas têm acesso todos os dias, é necessário que os seus tenham destaque para que possam receber maior atenção do seu público.

Isso significa publicar modelos específicos de conteúdos, como reels ou os stories, ou ainda temas específicos, como conteúdos educacionais e de motivação.

Logicamente, tudo tem que estar de acordo com aquilo que você tem em sua marca, ou seja, apenas conteúdos relacionados com o seu nicho de atuação.

Aqui neste conteúdo, nós iremos mostrar algumas das melhores dicas de conteúdos virais para você. Acompanhe!

Publique stories

É quase impossível falar sobre tipos de conteúdos virais no Instagram sem citar os stories, visto que cada vez mais eles ganham espaço e já se pode dizer que são mais importantes do que as publicações nos feeds.

Esse tipo de conteúdo no Instagram tem como grande diferencial o fato de ele ficar somente 24 horas no ar.

Ao postar um storie, as pessoas já vão ver este conteúdo com um sensor de urgência, visto que ele pode desaparecer antes que elas possam visualizá-lo.

Porém, também é importante deixar claro que hoje você já pode salvar os stories mais importantes nos destaques do seu perfil, de modo que as pessoas possam visualizá-lo por mais tempo, como acontece com os conteúdos do feed.

Não deixe de publicar vídeos de maneira constante e os torne parte da rotina de conteúdos do seu perfil, o que permitirá que você possa ter mais engajamento.

E isso é verdade, em especial, quando falamos no uso de estratégias para gerar interação, como é o caso das enquetes e das caixas de perguntas.

Faça publicações de reels

A nossa próxima dica para que você possa criar conteúdos virais para ganhar mais seguidores no Instagram e mais curtidas em suas publicações é produzir reels.

Este tipo de conteúdo permite que você possa combinar em uma mesma postagem várias imagens, vídeos, textos e também músicas junto a vários outros efeitos para trazer um maior atrativo virtual.

Não à toa, os reels têm se tornado extremamente populares e há muitas marcas que hoje nem fazem mais publicações em fotos, mas somente em vídeo.

Esses reels são semelhantes aos conteúdos publicados no TikTok e outras plataformas que se popularizam, em especial, na pandemia e após esse período, então dá para entender porque é uma boa dica de conteúdo viral no Instagram.

Formatos distintos de conteúdos

A nossa dica também fica por conta dos formatos distintos de conteúdos entre os quais você pode escolher para que possa produzir postagens virais nas suas redes sociais.

Atualmente, é possível conseguir bons resultados com conteúdos promocionais ou educativos, por exemplo, que são opções que sempre atraem muito a atenção dos usuários na rede social.

Os conteúdos educativos têm como objetivo, claro, ensinar às pessoas a respeito de um determinado assunto específico e é excelente não só para que os seguidores curtam, mas também salvem o conteúdo.

Já os promocionais são aqueles focados exclusivamente na venda, de modo a impulsionar e a seduzir os seguidores da sua conta para que contratem o seu serviço ou comprem o seu produto.

O terceiro formato de conteúdo é de entretenimento, que servem para que você possa gerar uma conexão com os seguidores, de modo que eles mesmo compartilhem aquele storie ou publicação no feed com seus amigos.

Por fim, você pode ainda optar pelos conteúdos interativos, que vão gerar maior engajamento através de comentários em sua publicação e isso vai gerar um movimento de comunidade entre todos os seus seguidores.

Publique conteúdos de bastidores da marca

Falando em comunidade, as pessoas gostam de se sentir parte do dia a dia daquelas marcas que mais gostam e é por isso que publicar conteúdos de bastidores, em especial nos stories, é uma forma de viralizar.

Assim, as pessoas podem conhecer um pouco mais a respeito de como é o dia a dia de trabalho na empresa, aproximando os clientes da sua marca.

Porém, tome cuidado para não passar do ponto e acabar colocando coisas muito pessoais da equipe ou da rotina de trabalho nos seus conteúdos. Respeite a sua privacidade e a de todos na empresa.

Compartilhe conteúdos que forem produzidos pelos seus clientes

E da mesma forma que você deve compartilhar conteúdos dos bastidores para aproximar os clientes da sua empresa, é possível compartilhar aqueles que eles mesmos produzem.

Essa é, aliás, uma das melhores maneiras de promover a prova social, um dos elementos de maior poder no marketing digital.

As pessoas que querem conhecer ou fazer a compra de produtos ou serviços da sua empresa vão se sentir bem mais confiantes se analisar as opiniões de quem já fez negócio com a sua marca e ver que os clientes atuais estão satisfeitos.

Quantas vezes você não comprou ou desistiu de comprar algo baseado nas avaliações dos clientes que leu a respeito de uma empresa, produto ou mesmo experiência?

Isso tem uma enorme impacto e é por isso que você deve compartilhar aquelas publicações (stories ou feed) que seus clientes fazem da sua empresa e que marcam o seu negócio.

Compre seguidores em sites confiáveis

Uma dica valiosa é considerar comprar seguidores para o Instagram e também comprar seguidores tiktok, desde que seja feita em sites confiáveis. Hoje em dia, existem muitas plataformas seguras onde você pode adquirir seguidores reais e brasileiros, que realmente interagem com seu conteúdo.

Essa estratégia pode ajudar a impulsionar o crescimento do seu público e do seu perfil de forma significativa. Ao investir em seguidores reais, você não apenas aumenta seu número de seguidores, mas também melhora a credibilidade do seu perfil, tornando-o mais atraente para novos seguidores orgânicos e potenciais parceiros comerciais.

No entanto, é crucial fazer uma pesquisa cuidadosa e escolher plataformas que ofereçam seguidores de alta qualidade e garantam a segurança das transações.

Evite sites que prometem resultados milagrosos por preços muito baixos, pois geralmente fornecem seguidores falsos que podem prejudicar seu engajamento e levar a penalidades do Instagram. Optar por um serviço de qualidade pode fazer toda a diferença, garantindo que seus novos seguidores contribuam de forma positiva para a sua presença online.

Além disso, considere combinar essa estratégia com outras práticas de engajamento, como a criação de conteúdo de alta qualidade, interações autênticas com seu público e o uso eficaz de hashtags. Dessa forma, você maximiza os benefícios da compra de seguidores e curtidas, alcançando um crescimento sustentável e relevante para seu perfil no Instagram.

Conclusão

Como foi possível ver aqui, existem vários tipos de conteúdos virais que você pode publicar ou compartilhar em seu perfil do Instagram para que possa fazê-lo crescer de maneira orgânica.

Aqui nós mostramos algumas das principais dicas de como fazer isso na prática, seja como stories ou reels, com conteúdos educativos ou promocionais, ou ainda mostrando o dia a dia da sua empresa para aproximar seus clientes.

O que achou do conteúdo de hoje sobre 5 dicas de conteúdos virais para ganhar seguidores e curtidas Instagram?