Vacinação contra a poliomielite vai começar dia 27 em todo o Paraná

Curitiba – A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite do Ministério da Saúde vai ocorrer entre 27 de maio e 14 de junho, com imunização em todo o Paraná. No dia 8 de junho será o “Dia D” de mobilização estadual e a saúde alerta que pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças menores de cinco anos contra a doença. Os municípios terão autonomia para definir a estratégia mais adequada para a mobilização da imunização, de acordo com a realidade local.

No Paraná, a expectativa é que 717.915 crianças menores de cinco anos recebam a dose. Aquelas menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal atual para o esquema primário, ou seja, três doses da vacina inativada poliomielite. As crianças de um a quatro anos devem ser vacinadas indiscriminadamente com a VOP (Vacina Oral Poliomielite), desde que já tenham recebido o esquema primário de três doses com VIP (injetável).

As vacinas VIP e VOP são diferentes entre si. Embora as duas imunizem contra a poliomielite, a VIP traz três cepas, poliovírus 1,2 3, feita apenas com partículas do vírus, enquanto a VOP, que é a de gotinhas, é feita com o vírus enfraquecido, com duas cepas, polivírus 1 e 3. Esta será a última campanha de vacinação contra a poliomielite com a vacina oral.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite tem como objetivos conter o risco de reintrodução do poliovírus, alcançar alta e homogênea cobertura vacinal e manter o País livre da doença, uma vez que recebeu a classificação de alto risco para a reintrodução do poliovírus selvagem pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas, em 2023.

Para essa classificação, foram considerados o desempenho das coberturas vacinais, dos indicadores de vigilância epidemiológica das PFA (Paralisias Flácidas Agudas), entre outros.

Cobertura vacinal

A cobertura vacinal da poliomielite ainda não alcançou a meta preconizada em todo o País que é maior de 95%. Nos últimos anos a cobertura vacinal da poliomielite (VIP) no Paraná em crianças menores de um ano de idade foi de 80,75% (2021), 84,12% (2022) e 89,96% (2023). No ranking nacional o Estado figura entre os cinco primeiros. Entre eles estão Ceará (93%), Piauí (92%), Santa Catarina (90%) e Rondônia, Paraná e Alagoas, com 89%.

A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem, tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. A vacina contra a Poliomielite é composta por três doses aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, além das doses de reforço aos 15 meses e 4 anos de idade.

