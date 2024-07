Saúde contrata mais 66 novos profissionais selecionados por meio de PSS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu, nesta segunda-feira (15), 66 novos profissionais selecionados por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para integrar temporariamente o quadro de servidores da saúde do Paraná. A assinatura do contrato aconteceu de forma simultânea em 19 Regionais de Saúde do Estado. Eles assumem suas funções a partir desta segunda.

Ao todo, são 341 vagas disponíveis para o PSS – com essa nova etapa, o Paraná soma agora 174 novos profissionais selecionados. Na primeira etapa, que ocorreu em maio, outros 108 trabalhadores já foram efetivados.

“Esse PSS é de grande importância para que possamos agregar efetivamente um maior número de profissionais, proporcionando para a população um atendimento cada vez mais acolhedor e ajudando a fortalecer ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS) do nosso Estado”, disse o secretário estadual de Saúde, Cesar Neves.

Dos 66 novos colaboradores, 27 vão atuar em Curitiba e Região Metropolitana e outros 39 no Interior do Estado. Os cargos estão distribuídos entre analistas de sistemas (2), arquiteto (1), assistente social (1), biólogo (2), farmacêuticos (24), enfermeiros (13), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (2), médicos (14), técnico de enfermagem (3), técnico de segurança do trabalho (1) e técnico de laboratório (2).

PSS

O PSS ocorre com objetivo de contratar profissionais para atuar de forma temporária nas unidades pertencentes à Secretaria da Saúde (Sesa). O início do processo se deu em fevereiro por meio da publicação de Edital.

Houve 18.682 inscritos, sendo 294 vagas para nível superior e 47 de nível médio. As demais serão ocupadas a partir de novas convocações que devem ser anunciadas nos próximos dias.

Os salários variam entre 4.231,60 (nível médio) e R$ 7.616,88 (nível superior), além de Gratificação de Atividade de Saúde (GAS) de R$ 971,45.

O PSS tem duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da secretaria. É possível verificar atualizações sobre novos chamamentos e mais detalhes na aba Processo Seletivo Simplificado, neste LINK.

Confira a distribuição dos profissionais por regionais:

1ª RS de Paranaguá – 1 farmacêutico, 1 médico.

2ª RS de Curitiba – 2 técnicos de laboratório, 2 analistas de sistemas, 1 arquiteto, 1 assistente social, 2 enfermeiros, 2 engenheiros civil, 11 farmacêuticos, 4 médicos, 2 psicólogos

3ª RS de Ponta Grossa – 1 farmacêutico

5ª RS de Guarapuava – 1 técnico de segurança do trabalho, 1 médico

6ª RS de União da Vitória – 1 farmacêutico, 1 enfermeiro

7ª RS de Pato Branco – 1 enfermeiro

8ª RS de Francisco Beltrão – 1 farmacêutico, 1 enfermeiro

9ª RS de Foz do Iguaçu – 2 farmacêuticos, 1 técnico de enfermagem

10ª RS de Cascavel – 2 enfermeiros, 1 farmacêutico, 1 médico

11ª RS de Campo Mourão – 1 médico

12ª RS de Umuarama – 2 técnicos em enfermagem, 1 enfermeiro, 1 médico

13ª RS de Cianorte – 1 enfermeiro

14ª RS de Paranavaí – 2 médicos, 1 biólogo

15ª RS de Maringá – 2 médicos, 1 enfermeiro

17ª RS de Londrina – 2 farmacêuticos, 1 enfermeiro, 1 engenheiro eletricista

18ª RS de Cornélio Procópio – 2 enfermeiros

20ª RS de Toledo – 1 médico

21ª RS de Telêmaco Borba – 1 biólogo

22ª RS de Ivaiporã – 2 farmacêuticos

Fonte: AEN