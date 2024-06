Revitalização da USF de São Salvador amplia atendimento à população rural de Cascavel

“Não é apenas uma nova unidade de saúde, mas um mini-hospital, uma unidade que oferece condições de trabalho aos profissionais que aqui exercem sua profissão e condições dignas de acolher todas as pessoas do nosso distrito e das comunidades vizinhas, dos distritos vizinhos também.” A declaração foi feita pelo agricultor e morador do distrito de São Salvador, Ernesto Dallagnol, durante a entrega das obras de revitalização da Unidade Saúde da Família (USF) de São Salvador.

A USF, que foi construída em 2004, conta com 320 metros quadrados de área construída e teve consolidada a troca de todos os acabamentos. Foram refeitas as instalações elétricas e hidrossanitárias, troca do telhado, das portas e esquadrias, de revestimentos de piso e parede, forro de gesso acartonado na parte interna e forro metálico na parte externa e colocação de pastilha e bate-maca, entre outras benfeitorias. “Eles olharam com carinho para o nosso distrito. Essa unidade de saúde estava precisando de reforma e veio na hora certa. A gente nem acreditava que fosse sair do papel, porque a gente esperava isso há muito tempo. Estava ruim, agora está bom, está 100%”, comemorou o agricultor Clemes Stachelski, morador do distrito de São Salvador.

Foram investidos R$ 778.741,84 na obra, que vai atender uma população de aproximadamente duas mil pessoas. “Estamos fazendo um investimento horizontal na saúde de Cascavel. A mesma qualidade em estrutura física, pessoal, equipamentos que os moradores do centro da cidade e dos bairros têm à disposição, a população dos sete distritos de Cascavel também possui. Saúde completa para toda a cidade. O mesmo padrão de unidade que estamos vendo aqui estamos fazendo na cidade, porque a nossa população é uma só. São programas que chamamos de horizontal, de proposta e entrega de serviços públicos”, explicou o prefeito Leonaldo Paranhos.

O vice-prefeito, Renato Silva, completou dizendo que “a nossa população atendida nesta unidade de saúde e nas demais unidades precisa ter a mesma atenção e cuidado. E estamos trabalhando para oferecer o melhor para nossa população.”

Entre os equipamentos médicos colocados à disposição da população do distrito de São Salvador destaca-se o eletrocardiograma, fixo, definitivo, onde a pessoa irá fazer o seu eletro do coração e saber o resultado no momento. O médico terá a oportunidade de, com mais esse equipamento, dar melhor qualidade de atenção a essa comunidade que tanto merece e que tanto ajuda a nossa casa”, falou o secretário de saúde, Miroslau Bailak.

A USF de São Salvador, além dos consultórios médicos, farmácia e sala de curativos, conta também com um moderno consultório odontológico. “Nós faremos o atendimento odontológico em atenção primária, que é o primeiro, a porta de entrada da recepção e do atendimento para a população, tentando resolver mais de 80% das demandas e da necessidade do cidadão que vai receber esse atendimento da melhor forma possível”, falou o gerente da Divisão de Saúde Bucal, Shady Yassine.

“Essa é a quarta unidade de saúde que estamos entregando na área rural, mostrando aí o compromisso do governo Paranhos, o compromisso dessa administração em levar saúde para todos os pontos, em melhorar toda a infraestrutura, em ampliar equipes e trazer mais qualidade para toda a população. Estamos em andamento com a reforma da USF de São João e logo em seguida também estaremos licitando as obras da USF do distrito de Espigão Azul, totalizando seis obras na área rural”, explicou o gerente de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Cascavel, Ali Haidar.

Avanços

De 2017 para cá, a saúde em Cascavel teve um grande avanço. Segundo o secretário de saúde, Miroslau Bailak, “quando iniciou essa gestão, Cascavel tinha 50% de cobertura da atenção básica. Se levou mais de 20 anos para chegar a 50%, um guarda-chuva pela metade. Hoje não, hoje nós temos 100% de cobertura da atenção básica. Esse guarda-chuva está completo em toda a área urbana, inclusive na área rural, como está acontecendo em São Salvador, hoje.”

Ele completa dizendo que “se você tem 100% de cobertura da atenção básica, você tem a melhoria da qualidade do atendimento, permitindo que nós façamos mais de 2,3 mil atendimentos médicos por dia nas nossas unidades de saúde. Com os 1,2 mil atendimentos das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento), são mais de 3,5 mil consultas médicas/dia, ou seja, 1% da população passando por nossas unidades de saúde, todos os dias. Isso é uma grande conquista, um grande legado que ficará para as próximas gerações. Além disso, temos 68 equipes da Saúde da Família, que, juntas com as treze unidades básicas de saúde, fazem essa quantidade de consultas médicas. Se nós falarmos em procedimentos de enfermagem, nós podemos multiplicar isso por três. São 3,5 mil consultas médicas por dia, representando 1% da população, o que faz com que a cada 100 dias passem por nossas unidades de saúde o equivalente a toda população de Cascavel.

Fonte: Secom