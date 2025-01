Paraná mantém liderança em doações e transplantes pelo sexto ano consecutivo

Paraná - Durante o ano passado o Paraná reafirmou sua liderança nacional em doações e transplantes de órgãos e, em diversos indicadores, registrou os melhores resultados em seis anos. De janeiro a setembro, o Estado atingiu uma taxa de 42,8 doações por milhão de população – mais que o dobro da média nacional que é de 20,3. Depois do Paraná, em seguida vem Santa Catarina, com 40,6, Rondônia com 39,6, Rio Grande do Sul com 28,9 e Rio de Janeiro com 26,7.

Os dados são do último relatório da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos). O relatório mostra também que o Paraná teve a menor taxa de recusa familiar do país de apenas 27%, destacando o sucesso das ações de conscientização e o compromisso com a saúde pública. De janeiro e outubro de 2024, dados da Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) por meio da CET (Central Estadual de Transplantes), mostram que durante o ano foram feitas 1.086 notificações de potenciais doadores por hospitais quando há ocorrência de morte encefálica.

Deste total, foram efetivadas 416 doações, resultando em uma taxa de 43,6 doadores pmp no período de janeiro a outubro, a maior desde 2019. O aumento das notificações de pacientes com morte encefálica reflete a atuação da OPOS (Central Estadual de Transplantes e das Organizações de Procura de Órgãos). Essas entidades atuam com treinamento, apoio e conscientização dos hospitais para realização da notificação junto à CET, o que dá início a todo o processo que poderá se concretizar em doação e transplante.

Nesse mesmo período de dez meses, o Paraná realizou 694 transplantes de órgãos sólidos, entre eles, coração, rim, pâncreas e fígado, um aumento de 11,75% em relação a 2019 – maior crescimento dos últimos anos. Entre os procedimentos, os transplantes cardíacos apresentaram o maior aumento percentual, 31 transplantes em 2024, aumento de 121,4% em comparação a 2019. Os transplantes renais somaram 415 procedimentos, 7% a mais que 2019, enquanto os transplantes hepáticos registraram 238 cirurgias, com aumento de 19%. Já os transplantes de córneas alcançaram 1.075 procedimentos, um crescimento expressivo de 46% em relação a 2019.

“O avanço desses números reflete o compromisso do Governo do Estado em salvar vidas e transformar a realidade de centenas de famílias”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Este resultado só foi possível graças ao trabalho dedicado dos profissionais, sendo que o Paraná segue como referência nacional, e continuaremos fortalecendo nossas ações para oferecer esperança e qualidade de vida a quem precisa”, relatou.