Outubro Rosa: Saúde terão atendimento de prevenção e conscientização especial

O mês de outubro recebe a cor rosa para evidenciar os cuidados com a saúde da mulher que, durante todo o mês, ganha atenção ainda mais especial devido à campanha nacional do Outubro Rosa. A iniciativa busca a conscientização, prevenção e diagnóstico do câncer de mama e também de colo de útero e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel intensifica as ações para alertar as mulheres sobre a doença e incentivar os cuidados com a saúde de modo geral.

A ação acontecerá ao longo de todo o mês, em todas as unidades de saúde, conforme os horários e dias planejados por cada instituição. As mulheres terão acesso a exame preventivo de câncer de colo de útero, que é destinado ao público de 25 a 64 anos que não tenham realizado exame no último ano e também haverá encaminhamento para mamografia de mulheres de 50 a 69 anos. No Brasil, o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres.

Vale frisar que quanto à mamografia, o recomendado é um exame a cada dois anos para mulheres entre 50 a 69 anos. Já o citopatológico, a orientação é um a cada três anos para mulheres de 25 a 64 anos, desde que com histórico de dois exames anuais negativos. Em Cascavel, neste ano já foram realizados mais de 13 mil mamografias e 21 mil exames de colo de útero. A mulher que tiver interesse deve procurar a sua unidade de saúde que informará a programação local.