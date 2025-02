Mais de 2,5 milhões de brasileiros sofrem com fibromialgia

A fibromialgia é uma doença que se caracteriza por dores persistentes no corpo, fadiga, distúrbios do sono, rigidez muscular, alterações cognitivas como dificuldade de concentração e sintomas emocionais, como ansiedade e depressão. “Além da dor, os pacientes frequentemente relatam outros sintomas debilitantes, como fadiga extrema, distúrbios do sono e comprometimento cognitivo, conhecido como “fibro fog”, o nevoeiro mental”, explicou o médico.

Brasília – Dores musculares intensas, crônicas e incapacitantes, comprometendo muito sua qualidade de vida são sintomas vividos diariamente por cerca de 2,5 milhões de brasileiros que convivem com a fibromialgia – uma síndrome de causas desconhecidas, que causa fortes dores, cansaço, desestabilizando-os emocionalmente e privando do sono. É para chamar a atenção para a fibromialgia que médicos especialistas e suas entidades realizam o “Fevereiro Roxo”, campanha que ocorre durante todo este mês.

“A fibromialgia não é inflamatória nem degenerativa, mas afeta significativamente a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente”, pontuou Matos. Os sintomas variam em intensidade e frequência, mas geralmente incluem: dor generalizada, sensação de dor em diversas partes do corpo, muitas vezes descrita como ardência, latejamento ou rigidez; fadiga intensa: sensação de cansaço mesmo após longos períodos de descanso; distúrbios do sono: dificuldade em adormecer ou em atingir fases profundas do sono, o que perpetua a fadiga; problemas cognitivos: dificuldade de concentração, lapsos de memória e sensação de confusão menta e outros sintomas: cefaleias, síndrome do intestino irritável, ansiedade e depressão.

Tratamento

O tratamento, que pode envolver o fisiatra e outros profissionais, como fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista, demonstrou ter resultados muito positivos na saúde e bem-estar dos pacientes. “A terapia reduz significativamente a dor e dependência de medicamentos, melhora a qualidade do sono e amplia de forma importante a capacidade do paciente realizar atividades diárias, inclusive, físicas e, desta forma, conseguimos recuperar o bem-estar físico do paciente”, finalizou.

Paraná

No Paraná, a fibromialgia é considerada uma deficiência, de acordo com a Lei Estadual nº 546/2021. A lei garante os mesmos direitos e garantias às pessoas com fibromialgia que às pessoas com deficiência. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei em outubro do ano passado.

A fibromialgia, reconhecida no Catálogo Internacional de Doenças desde 2004, sob o código CID-10 M79.7, é uma doença crônica e multifatorial que causa dores generalizadas. As diretrizes da Política Estadual incluem atendimento multidisciplinar, participação da comunidade na formulação de políticas públicas, disseminação de informações relativas à doença, incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados e estímulo à inserção da pessoa com fibromialgia no mercado de trabalho. Além disso, a medida busca fomentar a pesquisa científica sobre o tema.