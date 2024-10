HUOP inicia trabalho com 50 pacientes para cirurgia bariátrica

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) deu mais um passo esta semana com a formação de um novo grupo de 50 pacientes que serão preparados para a cirurgia bariátrica. O encontro entre os pacientes e a equipe multidisciplinar do HUOP ocorreu na segunda-feira (30). O programa de atenção à obesidade do hospital é coordenado pelo médico, Allan Cézar Faria de Araújo.

Segundo o Dr. Allan, anualmente, 100 pacientes com indicação para o procedimento são encaminhados ao programa do HUOP, sendo divididos em dois grupos que recebem acompanhamento por cerca de oito meses de nutricionistas, endocrinologistas, psicólogos, entre outros profissionais. Esses pacientes são das Regionais de Saúde de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.

O primeiro grupo deste ano iniciou o acompanhamento em abril, e agora, no fim de setembro, outro grupo começou a participar das reuniões, que são preparatórias para a cirurgia, considerada de alta complexidade.

“Existe uma meta para que os pacientes reduzam o peso entre 5% e 10%. Essas avaliações são importantes para a melhora clínica dos pacientes, além de reduzir os riscos de intercorrências durante a cirurgia e no pós-operatório”, explicou Dr. Allan.