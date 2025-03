HUOP: 4ª sala de eletivas entrou em funcionamento no Centro de Cirurgias

Cascavel - A quarta sala de cirurgias do CCP (Centro de Cirurgias Programadas) do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) passou a funcionar nesta segunda-feira (10), depois de ser reformada e passar por um processo de desinfecção. Até quarta-feira (12) dois equipamentos novos da empresa CIS devem chegar para completar o ambiente.

Ampliando os atendimentos

Segundo o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, o local está em uso, somado às outras três salas, dando o suporte necessário para ampliação dos atendimentos. A ampliação do CCP foi viabilizada por um aporte financeiro do Governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde. O investimento de R$ 300 mil foi destinado à reforma do espaço, enquanto R$ 200 mil foram usados na aquisição de novos equipamentos, como respiradores, focos cirúrgicos, mesa cirúrgica e carrinho de anestesia.

Conforme Muniz, a nova estrutura será dedicada principalmente a cirurgias de urgência e emergência, com foco em ortopedia e para isso, houve a contratação de mais profissionais que estão sendo convocados a trabalhar pela Unioeste, sendo que a ampliação do centro cirúrgico ajudará a desafogar o Pronto Socorro do HUOP e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região.

“Com o represamento causado pela pandemia de COVID-19, houve um aumento significativo na fila de cirurgias eletivas. Por isso, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde decidimos ampliar este espaço, visando solucionar um problema regional”, afirmou Rafael. No mês de fevereiro, o CCP realizou 398 cirurgias, e com a inauguração da nova sala, a expectativa é de um aumento para 600 procedimentos mensais.