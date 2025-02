Força-tarefa: Mais de 58 toneladas de lixo foram retiradas da região Norte

A cidade vive um verdadeiro surto de Chikungunya, com 277 casos confirmados da doença , além de 54 casos de dengue . Ações como esta são fundamentais no combate ao mosquito Aedes aegypti , já que o descarte irregular de lixo e entulhos cria ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor das doenças. Com a remoção desses resíduos, a força-tarefa contribui diretamente para a redução dos focos do mosquito, ajudando a proteger a população.

O balanço foi apresentado nesta ontem (10) pela a equipe da Sema ( Secretaria Municipal de Meio Ambiente ) que, desde o final de janeiro, está intensificando as ações na região e tentando resolver o problema de descarte irregular de lixo em Cascavel . Todo este montante foi retirado do Loteamento Melissa, que teve ainda o apoio das equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Serviços e Obras Públicas e Território Cidadão com a manutenção e Saúde para vistorias e orientações.

Cascavel - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira (11) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 1.156 casos da doença. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 21.765 notificações, 3.725 diagnósticos confirmados e um óbito em decorrência da dengue. No […]

Segundo a Sema, no bairro Melissa os trabalhos já foram concluídos no final da Rua Goiabeira, em áreas de difícil acesso, na última sexta-feira (7), mas uma nova intervenção será necessária em outra área do bairro. No entanto, devido à complexidade do local, será necessário o uso de uma máquina pantaneira, que deve ser disponibilizada pela Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) nos próximos dias. As equipes ainda têm mais ações programadas para esta semana e continuarão atuando para coibir o descarte irregular e manter a cidade limpa.

Vale lembrar ainda que a Sema disponibiliza os serviços de coleta de lixo comum, de recicláveis e até de volumosos e mesmo assim ainda foram constatados muitos casos de descarte irregular na região do Melissa, inclusive no rio local. A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população para manter os espaços limpos, por razões ambientais e também de saúde pública. O objetivo da força-tarefa é garantir um ambiente limpo, saudável e seguro para todos.



Descarte de volumosos



Cada indivíduo é responsável pela destinação correta do próprio lixo, mas a Prefeitura oferece ferramentas para a população. Uma dela é a coleta gratuita de volumosos. Para agendar a coleta, é só ligar nos telefones 3902-1392 e 3902-1383 ou enviar mensagem via WhatsApp (45) 99146-1501. É preciso informar o nome completo, CPF, telefone, endereço e enviar foto legível dos resíduos. Vale destacar que a orientação é só colocar os entulhos na frente de casa no dia agendado da coleta.