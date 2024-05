Estado aumenta investimentos no Hospital São Lucas para fortalecer cardiologia no Oeste

A Secretaria da Saúde assinou nesta sexta-feira (17) um aumento de recursos destinados ao Hospital São Lucas, em Cascavel, visando aprimorar os serviços de cardiologia de alta complexidade na região. O repasse mensal para custeio de procedimentos passará de R$ 1,1 milhão para R$ 4,1 milhões, representando um crescimento de 270%. Essa medida visa garantir uma maior e melhor prestação de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) na área.

Com a expansão dos recursos, será possível atender pacientes que, previamente, eram transferidos a outras unidades de referência, como o Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, no Norte do Estado. Embora o número de procedimentos dependa de alguns fatores, como demanda, estima-se que o Hospital São Lucas possa aumentar sua capacidade em cerca de 50 atendimentos em cardiologia por mês. Atualmente, a unidade realiza uma média de 360 procedimentos mensais.

“São recursos que reforçam a capacidade assistencial desta unidade, o que facilita não somente o processo de atendimento, mas garante mais conforto ao paciente. O governador Ratinho Junior nos deu a orientação de ampliar e levar o acesso dos serviços de saúde para as portas das pessoas e seguiremos cumprindo essa missão”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Outro benefício do novo custeio será a otimização do processo de atendimento, permitindo a diminuição de filas e garantindo maior acesso à serviços ofertados.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, reforçou a importância do hospital para a região. “Quero agradecer ao Governo do Estado, que muda positivamente a realidade de todo o Paraná e de Cascavel. Estive no Hospital São Lucas e posso atestar que possui uma qualidade espetacular para atender cada vez mais os cascavelenses e todos que necessitem dos serviços ofertados”, afirmou.

HOSPITAL – O Hospital São Lucas é reconhecido como uma referência em alta complexidade nas áreas de Cardiologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Endovascular, Cirurgia Cardiovascular e Cirurgia Bariátrica. Sua atuação abrange a Macrorregião Oeste, que engloba 94 municípios, oferecendo atendimento especializado a uma vasta população.

PRESENÇAS – Participaram do evento os deputados estaduais Márcio Pacheco e Oziel Batatinha; o diretor da 10ª Regional de Saúde, Rubens Gripe; o diretor clínico do Hospital São Lucas, Luiz Carlos Toso, além de prefeitos e autoridades da região.

Fonte: AEN