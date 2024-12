Dia D: Saúde convoca a população para mobilização nacional contra a dengue

Para conter a dengue, a principal medida é eliminar os focos de água parada, ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti. É fundamental virar garrafas e recipientes com a boca para baixo, tampar caixas d’água, tambores e cisternas, além de limpar e trocar regularmente a água de vasos de plantas e pratos. Manter o quintal limpo também é essencial.

Durante este sábado (14), agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, uniformizados e identificados, visitarão residências em todo o país. Eles estarão orientando as famílias e ajudando a eliminar focos do mosquito. “Receber bem os agentes do SUS ( Sistema Único de Saúde) é fundamental para que a prevenção seja eficiente”, reforçou a ministra. Além disso, ações educativas, mutirões de limpeza e outras atividades de conscientização serão realizadas nas comunidades.

Cascavel não terá ações porque antecipou a mobilização no dia 29 de novembro. A cidade conta com 26 casos de dengue e 14 de Chikungunya.

Brasília – Será realizado neste sábado em todo o Brasil o “Dia D de Mobilização contra a Dengue”, uma ação do Ministério da Saúde, que reúne o governo federal, estados, municípios e a população para conter o mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e chikungunya. A mobilização é um chamado importante para que cada brasileiro adote medidas simples e eficazes para conter a proliferação do mosquito.

Plano de ação

O Plano de Ação de 2024/2025 do Ministério da Saúde busca reduzir os casos e óbitos por arboviroses com um investimento de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 50% em relação ao ciclo anterior. As ações incluem:

Novas tecnologias e o uso de métodos inovadores, como o Wolbachia e mosquitos estéreis; vacinação que é garantia de doses para o público-alvo;

Testagem e a ampliação de insumos laboratoriais e controle vetorial com a distribuição de inseticidas e biolarvicidas.

Dados do Boletim InfoDengue mostram um aumento contínuo nos casos de dengue, especialmente no Sul e Sudeste. Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal estão entre os estados mais afetados. Por isso, o ministério reforça a segunda fase da campanha nacional de conscientização, com o slogan “Tem sintomas? A hora de ficar atento à dengue, zika e chikungunya é agora”. A campanha incentiva à população a buscar atendimento nas unidades de saúde ao identificar sintomas como febre, manchas vermelhas no corpo e dores atrás dos olhos.