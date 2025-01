Dengue: Saúde alerta para cuidados com retorno do sorotipo 3, ausente desde 2016

Paraná - O retorno da circulação do sorotipo 3 nos municípios do Paraná fez com que a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) emitisse um alerta para o aumento do número de casos e cuidados com a dengue para evitar a doença. O sorotipo passou a circular no Estado no ano passado, mas antes disso, a última vez que o sorotipo tinha sido detectado foi em 2016, por isso o alerta, uma vez que a população se encontra suscetível a este sorotipo do vírus.

De acordo com a Sesa, o vírus da dengue possui quatro sorotipos, que pertencem à família Flaviviridae, gênero Flavivirus. Até o momento, são conhecidos quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A infecção por um deles gera imunidade específica para esse sorotipo, mas é possível contrair a doença novamente se a pessoa for picada pelo vetor que estiver contaminado com um sorotipo diferente.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a distinção entre os vírus é importante para o monitoramento epidemiológico e vigilância laboratorial da circulação viral, assim como os exames laboratoriais no diagnóstico. “É possível contrair dengue mais de uma vez, por um sorotipo diferente, podendo causar um quadro clínico mais grave. No entanto, os cuidados para evitar o agravo devem ser já que esta vigilância contribui para a implementação de medidas preventivas e de controle”, ressaltou.

“A dengue é uma doença endêmica, temos casos durante todo o ano, mas o período de maior concentração de casos notificados tem início em janeiro e normalmente vai até maio, sendo que março e abril concentram o maior número de casos”, reforçou a coordenadora da Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte. “Temos de nos manter vigilantes em nossas casas. O Estado está atuando em várias frentes, com várias ações, mas a colaboração e engajamento da população são fundamentais para diminuir o número de casos”.

Ações de apoio

A Sesa vem trabalhando constantemente durante todo o ano promovendo ações de apoio no enfrentamento às arboviroses – dengue, zika e chikungunya – junto aos municípios, com incentivo e orientação para a adoção das novas tecnologias propostas pelo Ministério da Saúde. Nos últimos 12 meses o Paraná implantou, capacitou e investiu em várias frentes no enfrentamento à dengue, principalmente em novas tecnologias.