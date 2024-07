Dengue: mais 8.995 casos e 22 óbitos são registrados no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (23) o novo boletim semanal da dengue. O Paraná registrou mais 8.995 casos da doença e 22 óbitos. Ao todo, desde o início deste período epidemiológico, em 30 de julho de 2023, são 933.146 notificações, 587.701 casos confirmados e 571 mortes em decorrência da dengue.

Os 22 novos óbitos ocorreram entre 19 de fevereiro e 26 de junho deste ano. São 14 homens e oito mulheres com idades entre 58 e 94 anos. As mortes foram registradas em Guaratuba, Pato Branco, Francisco Beltrão (4), Foz do Iguaçu, Cafelândia, Cascavel (2), Santa Lúcia, Cianorte, Japurá, Maringá (2), Apucarana (2), Lupionópolis, Porecatu, Abatiá e Cornélio Procópio (2).

A Regional de Saúde de Londrina possui mais casos confirmados em números absolutos, com 77.760 diagnósticos, seguida pelas regionais de Cascavel, com 67.865, e de Francisco Beltrão, com 61.285. Os três municípios que mais contabilizam casos são Londrina (39.883), Cascavel (32.283) e Maringá (23.157).

Em relação aos óbitos, a Regional de Saúde de Londrina soma o maior número, com a morte de 97 pessoas. Na sequência estão as regionais de Cascavel, com 84, e de Francisco Beltrão, com 80.

Chikungunya e zika também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e as informações sobre essas doenças constam no mesmo documento. Neste período houve o registro de três novos casos de chikungunya, somando 215 confirmações e 1.906 notificações da doença no Estado. Não há casos confirmados de zika vírus – o boletim registra 145 notificações no Paraná.

INFESTAÇÃO PREDIAL

A Sesa divulgou também o novo boletim de infestação predial (AQUI) que apresenta o levantamento entomológico para o Aedes aegypti. O Paraná tem 376 municípios infestados, representando 94,2% do Estado.

No período de 1º de maio a 30 de junho, dos 399 municípios do Paraná, 19 estavam classificados em situação de risco de epidemia, 144 em alerta e 117 em situação satisfatória para o IIP (Índice de Infestação Predial). Outros 112 não enviaram informações ou não realizaram o monitoramento. A cidade com maior índice de infestação predial é Santa Helena, no Oeste, com IIP de 11,9%.

Confira o Boletim Semanal completo AQUI. Mais informações sobre a dengue estão neste LINK.

Fonte: Sesa