Dengue: Cascavel receberá 21,7 mil doses

Cascavel – A guerra a dengue terá mais um aliado em Cascavel, já que foi confirmado que a cidade também receberá doses da vacina contra a doença. Neste primeiro momento, serão 21.736 doses que devem chegar já na próxima semana para atender o público formado por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Assim que as doses chegarem à cidade, serão distribuídas para as 47 unidades de saúde que vão iniciar a campanha de vacinação. De acordo com ultimo boletim, Cascavel já contabiliza 22.783 casos de dengue e 19 óbitos.



Segundo o Ministério da Saúde, que anunciou o aumento da imunização contra a doença na noite de quinta-feira (25), a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade que é prevista pelo fabricante e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.



O secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, explicou que a vacina contém os quatro tipos de vírus e poderá proporcionar uma imunidade bastante duradoura. “Basta chegarem essas doses aqui no município de Cascavel, que no dia seguinte já estaremos disponibilizando. É muito importante tomar qualquer tipo de vacina, mas principalmente essa vacina da dengue que está trazendo para nós, neste momento, uma epidemia”, enfatizou.



Segundo o chefe da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Rubens Griep, as vacinas da dengue foram incorporadas recentemente pelo Ministério da Saúde e por uma baixa capacidade de produção ainda dos laboratórios, o Ministério definiu alguns grupos prioritários. Segundo Griep, que neste primeiro momento, a vacina tem sido destinada apenas para algumas cidades. A imunização é feita em duas doses, com intervalo de 3 meses entre cada uma delas.



Além disso, Griep destacou que, obrigatoriamente, a vacinação deve ser realizada dentro das unidades de saúde por uma recomendação expressa da “Bula’, uma vez que essa criança ou adolescente permanece na observação por cerca de 20 minutos após a imunização. Além de Cascavel, todos os municípios da 10ª Regional estão contemplados na nota técnica que foi publicada pelo Ministério da Saúde no dia 24, com a distribuição de cerca de 36 mil unidades para a primeira dose.

No Paraná



A Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu na sexta-feira (26) um total de 51.830 doses e os imunizantes foram armazenados no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) e serão enviados às Regionais de Saúde na segunda-feira (29). Esta é a 3ª remessa da vacina da Qdenga, produzida pela farmacêutica Takeda.



Na Região Oeste, a 20ª Regional de Saúde de Toledo também vai receber 6.623 doses e outras 4.600 serão para a 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu. (4.600), que foram as primeiras RS a iniciar a vacinação no Estado. Além disso, ficarão armazenadas no Cemepar, 5.031 doses da vacina para serem distribuídas em tempo oportuno, após a definição pelo Ministério da Saúde de quais municípios serão contemplados.



Com as novas regiões, o Paraná soma 148 municípios contemplados com a vacina, o que representa cerca de 37% do Estado. “Todos os agentes de saúde municipais vão trabalhar para fazer com que essa vacina saia do freezer e chegue no braço das crianças e adolescentes que precisam ser vacinadas no meio desta epidemia de dengue que estamos passando”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



De acordo com o último levantamento da Sesa, já foram aplicadas 25.379 doses da vacina contra dengue nas Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Londrina e Apucarana, o que representa 61% das doses já distribuídas. O último boletim da dengue divulgado pela Sesa apontou que o Paraná tem ao todo 260.517 casos confirmados e 171 óbitos no Paraná.