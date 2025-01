Cuidados para manter a saúde durante o verão, a estação mais quente do ano, são importantes

“Nosso organismo precisa de concentrações adequadas de eletrólitos e nutrientes para funcionar de forma correta. Um dos principais fatores responsáveis pelo ajuste da concentração de eletrólitos, além da ingestão em quantidade adequada dos mesmos, é a quantidade de água no nosso corpo. Durante o verão, com a elevação da temperatura e redução na umidade do ar, nosso organismo aumenta muito a perda de água, tanto pela pele quanto durante a respiração, para manter a temperatura do corpo dentro de limites considerados normais”, explicou o médico.

Entra ano e sai ano e a preocupação é a mesma na saúde pública em todas as esferas: o mosquito “Aedes aegypti”. Cascavel encerra o ano de 2024 liderando os casos de dengue, já que fechou o último ano epidemiológico em julho no topo do ranking com o maior número de casos e de mortes […]

Neste primeiro dia útil do ano (2) o Aplicativo Receita Saúde passa a ser obrigatório para os profissionais do setor. A ferramenta, que promete reduzir a sonegação e o número de declarações do Imposto de Renda na malha fina, deve ser utilizada por profissionais de saúde pessoas físicas que deverão dispensar o papel e poderão […]

Apesar de parecer óbvio, se deixado de lado, o cuidado com a hidratação pode levar a sintomas e complicações graves. “A desidratação causa sintomas diversos conforme o grau da desidratação, nos casos mais leves pode causar boca e olhos secos, fraqueza muscular, cansaço ou irritação e até mesmo sonolência excessiva. Conforme a desidratação se torna mais intensa, os sintomas também se agravam, podendo causar alterações neurológicas como convulsões e coma, arritmias cardíacas, falha no funcionamento dos rins; podendo levar à morte nos casos mais extremos”, ressaltou.

Calor intenso

Uma condição climática que tem impacto sobre a saúde no verão são as ondas de calor que tem se tornado mais intensas nos últimos anos e que, de acordo com especialistas, devem se repetir nesta estação, aliadas a grandes variações de temperatura. A respiração também pode ser impactada pelas ondas de calor intenso, principalmente para pessoas que já têm problemas respiratórios.

“Com a intensificação do calor também observamos redução da umidade do ar, tornando o ar mais difícil para respirar, principalmente em pessoas que já possuem doenças respiratórias como asma, bronquite e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Somada à baixa umidade já observada, há aumento na utilização do ar-condicionado, que também reduz ainda mais a umidade do ar. Algumas medidas que ajudam a combater a baixa umidade é a utilização de umidificadores e até mesmo manter uma toalha molhada no ambiente, pois a evaporação da água da toalha promove a umidificação do ar”, recomendou.

Exposição solar

Ainda que seja de conhecimento geral, a proteção contra os raios solares é muitas vezes ignorada, especialmente em período de férias escolares, em que a diversão fica por conta da praia e piscina. “A exposição ao sol é muito importante para a produção de vitamina D, mas deve ser feita de maneira consciente. Pegar sol por períodos curtos no dia, períodos em torno de 15 minutos por dia são suficientes para a produção da vitamina. Sempre que houver necessidade de um período mais longo de exposição, seja a lazer ou a trabalho, torna-se importante proteger a pele da radiação ultravioleta presente nos raios solares”, especificou.