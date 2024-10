Centro de Cirurgias Eletivas do HUOP realiza 296 procedimentos no primeiro mês

Cascavel – O funcionamento do Centro de Cirurgias Eletivas do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) completa o seu primeiro mês nesta quarta-feira (16), somando um total de 296 cirurgias. A expectativa era de realizar pelo menos 380 procedimentos ao mês, mas de acordo com a direção da instituição o número é importante por ser o primeiro mês de funcionamento do centro – que ainda passa por alguns processos de adaptação. Somadas às 129 cirurgias mensais realizadas dentro do hospital, ao todo o HUOP realizou 425 procedimentos.

“É um número muito interessante, resolvendo o problema de pacientes que aguardavam por tanto tempo nessa fila. A gente espera ainda aumentar essa quantidade, para resolver a situação de pacientes, procurando aí nesse contrato de um ano reduzir de forma significativa a fila, e que os pacientes não precisem mais esperar dois ou três anos para ter a sua cirurgia realizada como ocorria até então”, explicou o diretor geral do HUOP, Rafael Muniz.

Segundo ele, neste primeiro mês a empresa tem cumprido com todas as prerrogativas do contrato e seguido muito aberta também às situações de inovação, na adaptação, nos trabalhos do dia a dia, já que o hospital observa algumas necessidades de melhoria. Sobre o espaço, o diretor avaliou de forma positiva já que atende ao fluxo de pacientes e às demandas de todo o processo cirúrgico.

“Temos um bom espaço com condições de ocupar com 40 pacientes, mais as salas cirúrgicas e a sala de recuperação pós-anestésica funcionando em ritmo bastante acelerado. E a perspectiva desse crescimento a gente tem cobrado e conversado diariamente com a equipe da empresa que presta serviço para que isso siga se elevando o número cada vez mais”, avaliou o diretor.

Atraso

A abertura do Centro acabou atrasando em uma semana, já que foi anunciada para o dia 9 de setembro, mas uma vistoria da Vigilância Sanitária Municipal e uma série de novas exigências acabaram atrasando a liberação das cirurgias que, inclusive, já estavam programadas. De acordo com Rafael, a fila de espera é de pelo menos 3,2 mil pacientes que aguardam pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e que devem passar pelo procedimento no Centro, que funciona na antiga Ala de Queimados, mas que nunca chegou a ter essa finalidade.

O espaço estava ocioso e na época da pandemia foi utilizado como ala Covid-19. Após o período mais crítico da doença, com a estrutura já montada, a instituição hospitalar – que tem uma demanda de mais de 2 milhões de pacientes na Macrorregião Oeste – decidiu transferir a estrutura de UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva) para o espaço que agora foi destinado às eletivas, já que com a inauguração da nova ala materno-infantil, o hospital conseguiu novamente se reestruturar internamente e abrigar os cerca de 350 leitos existentes.

Administração

O serviço é prestado pela CIS (Centro Integrado em Saúde), da cidade de Santa Mariana, vencedora da licitação que tem prazo de 12 meses. O valor do contrato é de R$ 32 milhões para a realização de 3120 cirurgias, sendo cirurgia geral, ortopedia, urologia e vascular. O valor unitário de cada procedimento varia de R$ 3.128,22 a R$ 17.569,63. Este é o primeiro contrato de terceirização de serviços do HUOP, que tem parceria com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).