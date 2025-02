Cascavel realiza o primeiro levantamento de infestação do ano

Cascavel - Os agentes de endemias da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) iniciam na próxima segunda-feira (17) o Liraa (Levantamento de Índice Rápido e Amostral do mosquito Aedes aegypti), o primeiro deste ano. Serão vistoriados até a próxima quarta-feira (19) cerca de 4.750 imóveis, para poder fazer o levantamento do índice de infestação do Município.

No 4º ciclo realizado em novembro do ano passado o Município registrou 2,5%, risco médio para infestação geral da cidade – enquanto que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Os quarteirões sorteados estão distribuídos em 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, ou seja, serão realizadas visitas em todos os bairros.

Durante a realização do levantamento, os agentes realizam uma pesquisa técnica larvária, sendo coletadas larvas em 100% dos depósitos encontrados em cada domicílio, o que permite, além de quantificar as amostras, identificar o tipo de criadouro, evidenciando a prevalência de criadouros em cada estrato. Dessa forma, mesmo os imóveis que já foram visitados recentemente serão inspecionados novamente.