Cascavel quer dar novo passo para ser excelência em centro de saúde

As atividades serão iniciadas às 13h do dia 18 de outubro, com credenciamento. A primeira palestra, às 14h, será sobre Desafios e oportunidades para a gestão de clínicas e hospitais. Depois o assunto será Marketing digital para a área médica: como atrair mais pacientes. Em seguida vão ser apresentados cases de sucesso.

“Diante da importância do setor, tanto as pessoas que precisam de atendimento médico e também para a economia local e regional, a Acic usa toda a sua força e potencial para realizar um evento que trará à cidade grandes nomes, que compartilharão saberes importantes aos inscritos”, acentuou Tomaz Tanaka, convidando todos a participar do Cascavel Health Summit. “Com a programação cuidadosamente preparada, queremos chamar atenção das empresas de saúde da necessidade de crescimento organizacional e administrativo e assim, juntos, alavancarmos ainda esse segmento tão importante”, disse o vice da Acic para Assuntos da Saúde.

O médico citou um caso demonstrando a importância de Cascavel no cenário da medicina. O município recebeu um espanhol que veio atrás de um procedimento médico que aqui custava R$ 30 mil. Perguntado sobre a razão de fazer uma viagem internacional para procurar o atendimento, o paciente disse que na Espanha o mesmo procedimento custava 30 mil euros (cerca de R$ 200 mil). O novo aeroporto, mais confortável e com aviões maiores, é outro fator a ser comemorado e que ajuda a consolidar Cascavel como centro em saúde, conforme Tomaz.

A programação seguirá à noite, 18h30, com cerimonial de abertura e apresentação de Dados de Cascavel sobre estrutura à recepção de clientes. Em seguida, a palestra magna será sobre Compromisso com a excelência com o doutor Eugenio Mussak, e apresentação de Linha do tempo área da saúde, com a jornalista Soraia David.

Já no dia 19, às 8h30, a palestra será sobre Possibilidades de Turismo para a atração de clientes na área da saúde, com a presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Silvana Ribeiro. Depois o tema será A saúde no Paraná com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. A última palestra agendada trará à cidade o médico Rogerio de Fraga, que abordará sobre Liderança e Gestão no tempo na carreira dos Profissionais da Saúde.

Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone (45) 3321-1431.