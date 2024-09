Boletim da Secretaria da Saúde confirma mais 262 casos de dengue no Paraná

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) publicou nesta terça-feira (17) o novo informe semanal da dengue. Conforme o boletim, elaborado pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental da Sesa, foram registrados mais 262 casos da doença, sem nenhum óbito na última semana. Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná registra 12.368 notificações, 1.651 casos confirmados e nenhuma morte em decorrência da dengue.

No total, 315 municípios já apresentaram notificações e 180 possuem casos confirmados da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

OUTRAS ARBOVIROSES

Informações sobre chikungunya e Zika, doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, constam nesse mesmo documento. Neste período epidemiológico foi confirmado um caso de chikungunya, com o registro de 76 notificações da doença no Estado. Com relação ao Zika Vírus, até o momento ocorreram duas notificações.

INFESTAÇÃO PREDIAL

A Sesa divulgou também o novo boletim de infestação predial, que apresenta o levantamento entomológico para o Aedes aegypti. O Paraná tem 376 municípios infestados, representando 94,2% do Estado.

No período de 1º de julho a 31 de agosto, dos 399 municípios do Paraná, nove estavam classificados como em situação de risco de epidemia, 88 em alerta e 237 em situação satisfatória para o IIP (Índice de Infestação Predial). Outros 59 não enviaram informações ou não realizaram o monitoramento. A cidade com maior índice de infestação predial é Floraí, com IIP de 5,6%.

A Secretaria da Saúde reforça a importância da remoção de criadouros para a eliminação de qualquer local ou recipiente que possa acumular água.

Confira o boletim semanal completo AQUI . Mais informações sobre a dengue estão neste link

Fonte: AEN