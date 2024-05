Boletim aponta 4.569 casos e 21 óbitos por dengue em Toledo

É com pesar que a Secretaria de Saúde de Toledo (SMS) lamenta profundamente a confirmação de mais dois óbitos causados pela dengue. De acordo com o boletim semanal divulgado nesta sexta-feira (3), o município soma 21 vítimas fatais causadas pela doença desde 1º de agosto de 2023, início do atual ano epidemiológico.

Desde o início de abril, a SMS tem feito comunicados sobre óbitos causados pela dengue nos boletins semanais que saem às sextas-feiras. O motivo para isso é a necessidade de padronização no lançamento dos dados, pois os técnicos do setor de Vigilância Epidemiológica Municipal precisam aguardar a documentação que vem dos locais de atendimento (alguns ficam em outros municípios) para fazer a análise da causa-mortis dos pacientes, levantamento minucioso que pode demorar entre 10 e 15 dias para ser concluído.

Dessa forma, seguem abaixo o perfil anonimizado e breve histórico dos pacientes que não resistiram às formas mais graves da dengue:

• 20º óbito – Paciente do sexo feminino, 85 anos, com comorbidades; Início dos sintomas em 11/03/2024, sendo atendida e internada em 18/03/20024, transferida para leito hospitalar em 21/03/2024, evoluindo a óbito em 29/03/2024;

• 21º óbito – Paciente do sexo masculino, 93 anos, com comorbidades; Início dos sintomas em 18/03/2024, atendimento clínico em 20/03/2024, transferência para leito hospitalar em 23/03/2024 e falecimento em 30/03/2024.

Dos 21 óbitos registrados, 10 são de pessoas do sexo masculino e 11 do feminino. Deste total, 20 envolveram pacientes com comorbidades e a idade média dos falecidos é de 75,7 anos.

Confirmações – O boletim epidemiológico aponta também que, desde a última edição do boletim, há uma semana, 326 novos casos da doença foram confirmados em Toledo. Dessa forma, o total passa de 4.251 para 4.577 confirmações (4.569 autóctones e 8 importados) no atual ano epidemiológico.

Os cinco bairros com o maior número de casos são Europa/América (654), Panorama (320), Coopagro e Facchini (308, cada), e Centro (299). O número de confirmações pode ficar ainda maior, pois há 327 pacientes aguardando resultados de exames. Somando os testes que deram positivo, os 2.716 casos descartados e os que estão em análise, chega-se a um total de 7.620 notificações, que corresponde ao total de pessoas que procuraram os serviços públicos e privados de saúde com sintomas típicos de dengue.

Cuidados – Com o fim de aprimorar o atendimento à população, a SMS está atuando em várias frentes para oferecer um atendimento com mais qualidade à população. Entre outras medidas, está a criação da unidade sentinela na Vila Paulista, que está realizando atendimento exclusivo, de segunda a sexta, das 7h às 21h, a pacientes com sintomas de dengue.

Este espaço complementa o trabalho que já está sendo realizado, 24 horas por dia e 7 dias por semana, pelo Pronto Atendimento Municipal (PAM/Mini Hospital) Dr. Jorge Milton Nunes e pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Ivo Alves da Rocha.

Para dar conta da demanda, a SMS está fazendo remanejamento de equipes e contratação temporária de profissionais. Além disso, não está medindo esforços para reforçar o estoque de insumos (soro de reidratação e medicamentos, por exemplo) bastante utilizados em pacientes com dengue.

Todos podem ajudar – Dessa forma, a SMS, por meio do setor de Controle e Combate às Endemias, reforça o pedido para que a população, apesar de as temperaturas estarem diminuindo, mantenha as ações de combate e prevenção ao mosquito nos imóveis onde mora e trabalha, impedindo que este se reproduza em locais onde a água pode acumular, tais como vasos, pneus, garrafas, calhas, plantas, entre outros lugares. Também recomenda às pessoas que apresentarem sintomas de dengue a procurarem imediatamente atendimento médico, evitando os quadros mais graves da doença.

Outro ponto fundamental para frear a disseminação da dengue em nosso município, é a realização das vistorias pelos agentes de combate a endemias (ACEs) nos imóveis. Dessa forma, quando baterem em sua casa, facilite o trabalho deles e siga todas as orientações que forem dadas.

Vacinação – Além da limpeza dos quintais, a partir desta semana Toledo conta com uma nova forma de prevenir a dengue. Desde quinta-feira (2) crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias estão recebendo doses da vacina contra a doença.

O trabalho teve início em seis unidades de saúde (Centro, Coopagro, Europa, Maracanã, Pancera e Panorama) e, a partir de amanhã (4), será estendido a mais quatro no interior: Concórdia do Oeste, Novo Sarandi, São Luiz do Oeste e Vila Nova. Nesta data, as dez UBS mencionadas estarão abertas das 8h às 17h para um mutirão no qual, além de doses contra a dengue, o público em geral poderá receber vacinas do Plano Nacional de Imunização que estejam pendentes na carteirinha. Entre elas, o imunizante contra o Influenza (família de vírus que transmite a gripe), que já pode ser aplicada em todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais – esta vacina também será distribuída neste sábado (4), das 14h às 21h, no Shopping Panambi.

A partir de segunda-feira (6), o imunizante estará em todas as unidades de saúde do município. Por ora, o município recebeu 2.335 unidades vacinais e a estimativa é que este número chegue a 9.350). É fundamental que pais de crianças e adolescentes que façam parte do público-alvo da campanha levem seus filhos à unidade de saúde mais próxima, durante seu horário de funcionamento, com carteirinha de vacinação e documentos pessoais em mãos.

Fonte: Prefeitura de Toledo