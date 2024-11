Agentes de endemias vão vistoriar as casas no quarto ciclo do LIRAa a partir de segunda

Cascavel – Com um passado endêmico preocupante, os agentes de endemias da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) iniciam nesta segunda-feira (4) o trabalho de vistoria do 4º LIRAa (Levantamento de Índice Rápido e Amostral para infestação de dengue). Serão vistoriados cerca de 4,7 mil imóveis até a quarta-feira (6) em todos os bairros da cidade.

Cascavel tem neste novo ano epidemiológico 13 casos confirmados da doença, mas no ano anterior, o aedes aegypti trouxe muitos estragos para a saúde pública, já que a cidade foi a que mais registrou mortes pela doença em todo o estado, totalizando 58 óbitos e 32.326 casos confirmados, na pior epidemia da doença, superando o ano de 2021/2022 que havia sido, até então, o pior da história com 15 mortes e 13 mil casos.

No 3º ciclo realizado em março deste ano, o Município registrou 1,5% que é médio risco para infestação geral, sendo que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Os quarteirões sorteados estão distribuídos em 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, ou seja, serão realizadas visitas em todos os bairros do Município.