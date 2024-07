Justiça determina que indígenas desocupem áreas invadidas em 10 dias

No início da noite da última sexta-feira (19), a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra apoiou o cumprimento de oito intimações expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal de Umuarama, em ações possessórias ajuizadas por produtores rurais dos municípios de Guaíra e de Terra Roxa.

Na ocasião, representantes da comunidade indígena, que ocupam as áreas em litígio judicial, foram intimados para que as desocupassem voluntariamente, no prazo de 10 dias.

A Polícia Federal tem trabalhado diuturnamente, em conjunto com as demais forças de segurança pública, para coibir atos de violência no campo e não medirá esforços para uma solução pacífica, sempre se colocando à disposição da Justiça para o cumprimento de suas decisões.